Italie - AS Rome : Totti, les hommages inattendus

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Francesco Totti est à un match de la fin de son parcours avec l'AS Rome. Les marques de respect affluent depuis plusieurs semaines, même de la part de ceux qui l'ont tant détesté...



J-7 avant les adieux



24. C'est le nombre de saisons durant lesquelles Francesco Totti aura étrenné les couleurs de l'AS Roma tout au long d'une carrière qui l'aura vu disputé près de 800 matches (785) pour 307 buts. Véritable légende de la capitale italienne, "Il Capitano"va laisser un grand vide derrière lui quand il quittera pour la dernière fois la pelouse du stade olympique, dimanche prochain (20h45), en clôture de cette saison de Serie A. Une fidélité et une longévité qui méritent le respect, même de la part de ceux qui ne l'ont jamais épargné depuis ses premiers pas chez les professionnels en 1992-1993. Ainsi, ce dimanche, les tifosi de la Lazio n'ont pu s'empêcher de rendre hommage à leur meilleur ennemi via une banderole : "Les ennemis d'une vie saluent Francesco Totti!"

"Tu as accompli un parcours qui mérite le respect"



Dans la foulée, un communiqué officiel a été publié par ces Ultras, partagé entre piques et marques de respect. "C'était le 6 mars 1994 lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu étais entré à la place de Piacentini et tu t'étais procuré un penalty (...). Aussi jeune, tu avais déjà réussi à décrire, d'une excellente manière, l'histoire de ton équipe faite de penalties et d'occasions manquées, peut-on lire. Combien de titres le Real Madrid aurait-il pu gagner avec toi sur le terrain ? Tu ne pourras jamais le savoir. Tu es le seul champion qu'ils n'ont pas réussi à acheter". Les derniers mots des Irreducibili sont bien plus explicites et font l'éloge de celui qui a suscité tant de haine de leur part pendant toutes ces années: "Dans tous les cas, et surtout en ces temps, tu as accompli un parcours qui mérite le respect. (...) Sans rancune pour les t-shirts et les blagues que tu nous a dédiés. Elles existent, et elles devaient exister. (...) Dans tous les cas, nous offrons une poignée de mains à un adversaire qui, après tant d'années, va quitter le terrain." Amadouer les supporters du rival honni, voilà qui n'est pas le moindre des exploits du désormais légendaire Romain.

Maradona : "Le meilleur joueur que j'ai jamais vu"



Ce n'est d'ailleurs pas le seul hommage surprise que Francesco Totti a recu ce week-end. Un autre joueur, lui-aussi légende de la Serie A - en l'occurence Diego Maradona, joueur de Naples entre 1984 et 1991 - y est allé de sa déclaration emplie de respect et bien plus encore. "Francesco Totti, roi de Rome ! Il est et restera le meilleur joueur que j’ai jamais vu", a déclaré l'Argentin sur sa page Facebook.