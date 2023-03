Quand Jamie Vardy se rendait à l'entraînement bourré !

Plus besoin de le présenter. Jamie Vardy, attaquant de Leicester a fait parler tout son talent cette saison. Pourtant, ses débuts au club sont loin d'avoir été évidents.

Jamie Vardy a fait le bonheur de son club cette saison. A 29, c'est l'un des grands artisans de la succès story de Leicester. Une belle récompense pour celui qui avait des problèmes avec la boisson à son arrivée au club.









Film en préparation

Jamie Vardy a impressionné tout le monde cette année. Aucun doute là- dessus. Un attaquant hors pair, champion d'Angleterre et récemment élu meilleur joueur de Premier League de la saison par les journalistes anglais. A 25 ans, la star de Leicester ne s'imaginait pas un jour vivre une telle histoire. D'ailleurs un film sur son parcours est en cours de réalisation.



"Nous ne savions pas quoi faire"

Arrivé en 2012 chez les Foxes, son début dans l'élite n'a pas été des plus faciles comme le raconte le propriétaire du club Vichai Srivaddhanaprabha au magazine thaïlandais A day : " Il est passé directement de la cinquième division à la Championship et il s'est mis à boire de l'alcool tous les jours. Nous ne savions pas quoi faire. Je n'étais pas au courant de ses problèmes jusqu'à que quelqu'un me dise qu'il était arrivé encore bourré à l'entraînement."

" Un nouveau joueur"

Puis le président du club poursuit en racontant une discussion qu'il avait eu avec Jamie Vardy pour lui faire prendre conscience des enjeux : "Il m'a alors dit qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie et qu’il n’avait jamais gagné autant d'argent. Je lui ai aussi dit que j’avais investi de l’argent sur lui et que j’attendais quelque chose en retour." Un message bien compris par le jeune attaquant de l'époque qui s'est vite rendu compte de l'opportunité qu'on lui avait offerte :" Il a arrêté de boire et a commencé à travailler dur à l'entraînement. En travaillant, c'est devenu un nouveau joueur."