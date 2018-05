Japon : Andres Iniesta en mode Olive et Tom !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après une magnifique carrière sous les couleurs du FC Barcelone, Andres Iniesta rejoint la J-League. Le créateur d’Olive et Tom a tenu à lui souhaiter la bienvenue d’une manière très artistique !

Il est l’un des joueurs qui aura marqué le plus le football mondial lors de la dernière décennie. Andres Iniesta a quitté le FC Barcelone mais il n’a pas pour autant arrêté le football. Il évoluera désormais au Japon, et l’un des plus grands artistes nippons lui a fait un clin d’œil étonnant.





Andres Iniesta version OIive et Tom

Le nom de Yoichi Takahashi est bien connu des fans de manga. Il est le créateur de Captain Tsubasa, plus connu en France sous le nom d’Olive et Tom. Le mangaka a tenu à souligner l’arrivée d’Andres Iniesta en J-League avec la création d’un compte twitter où ses premiers posts ont été en hommage à l’ancien joueur du FC Barcelone.

L’artiste a rencontré le joueur de football et lui a offert deux dessins de l’international espagnol, représenté en joueur de manga, l’un avec le maillot blaugrana et l’autre avec son nouveau maillot du Vissel Kobe. Le geste a dû toucher le champion du monde 2010, dans la mesure où plusieurs sources viennent indiquer qu'il a toujours été un fan du célèbre manga.













Un possible futur personnage phare du manga ?

Les fans d’Olive et Tom savent bien que les auteurs derrière le manga aiment insérer des personnages inspirés de véritables joueurs (avec souvent une ou deux lettres modifiées). Le destin d’Andres Iniesta est-il de figurer dans la célèbre bande dessinée ? Il n'est pas exclu que dans une future version du manga les personnages phares de Captain Tsubasa croisent la route du milieu de terrain. Pour la petite histoire, dans le story-arc Road to 2002, Tsubasa Ozhora (Oliver Atton en VF) joue pour le FC Barcelone.

En tout cas Iniesta intégrera une équipe de Kobe classée 6ème du championnat avec 6 points de retard sur la 2ème place occupée par Tokyo, ce qui laisse penser que le podium est toujours accessible. La J-League reprendra en juillet 2016, soit après la Coupe du Monde.