Japon-Colombie : Suivez le match en direct

Ce mardi, les Japonais retrouvent les Colombiens pour leur dernier match dans le groupe C. Cette rencontre pourrait permettre aux Cafeteros de conserver la première place de la poule, et aux Japonais de se qualifier in-extremis pour le tour suivant. Un match à suivre en direct à partir de 22 heures.

Si la Colombie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, pour la deuxième fois de son histoire, après ses deux victoires, ce n'est pas le cas du Japon qui doit impérativement s'imposer pour espérer passer au tour suivant. La tâche s'annonce très complexe pour les Nippons puisqu'en plus de la victoire, la Côte d'Ivoire ne doit pas s'imposer face à la Grèce, et ils devront avoir une différence de buts supérieure à celle des Grecs et des Ivoiriens. Par ailleurs, la Colombie ne devrait pas se reposer sur ses lauriers, car elle compte bien assurer sa première place en prenant au moins un point face aux Japonais. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :





► JAPON-COLOMBIE EN DIRECT



Avantage à...

Les Colombiens et les Nippons ne se sont jamais affrontés en Coupe du Monde. En revanche, il y a déjà eu deux confrontations entre ces pays, qui se sont soldées par une victoire pour les Colombiens et un match nul. Lors de ces rencontres, les Samurai Blue n'ont pas marqué. Plus généralement, ils n'ont remporté que deux de leurs dix derniers matches en Coupe du Monde. Les Colombiens n'ont gagné qu'une seule de leurs quatre dernières rencontres de phase de groupe durant un Mondial (Opta), mais la forme du moment des Colombiens remet tout en question. La défense des Asiatiques devra se méfier des deux hommes en forme coté Sud-Américain : James Rodriguez et Juan Cuadrado. Les Colombiens, outsiders sérieux à la victoire finale, font office de favoris pour ce match.



Les compositions probables

Japon : Kawashima - Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo -Kagawa, Hasebe, Honda, Yamaguchi, Okubo - Osako



Colombie : Ospina - Zuniga, Zapata, Valdes, Armero - Mejia, Aguilar, Cuadrado, Ibarbo - Quintero - Martinez



Le coup d'envoi du match Japon-Colombie sera donné mardi à 22h00 à l'Arena Pantanal de Cuiabá.