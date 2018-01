Jérémy Ménez file au Mexique !

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

L'aventure turque de Jérémy Ménez aura tourné court. Six mois seulement après son arrivée à Antalyaspor, l'attaquant de 30 ans quitte déjà le club. L'ancien du PSG ou encore de Bordeaux va s'engager avec la formation mexicaine du Club América. Sur son compte Twitter, Ménez a confirmé son arrivée en Liga MX, dans une vidéo.





Recruté l'été dernier pour 4 millions d'euros, Jérémy Ménez ne gardera pas un bon souvenir de son passage en Turquie, avec zéro but au compteur. Le "sombre héros" turque file donc au Mexique où il réjoint le Club América, l'une des équipes les plus populaires du pays et les plus titrées (12 fois vainqueur du Championnat). Au Mexique, il retrouvera deux autres Français : André-Pierre Gignac et Timothée Kolodziejczak, qui évoluent aux Tigres de Monterrey.





Un autre international français, Samir Nasri, pourrait, lui aussi, quitter Antalyaspor cet hiver.