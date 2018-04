Joey Barton devient entraîneur en troisième division anglaise

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'ancien milieu de terrain, notamment passé par Manchester City et l'Olympique de Marseille, va connaître sa première expérience sur le banc de Fleetwood Town. Il prendra ses fonctions quand sa suspension pour des paris illégaux prendra fin en juin.

Les joueurs de Fleetwood Town et ceux qui rejoindront le club dans les prochains mois sont prévenus ! Le prochain entraîneur ne sera pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, à accepter les caprices ou à tolérer ceux qui ne donnent pas tout sur le terrain. L'information est tombée ce mercredi 18 avril : Joey Barton sera le nouvel entraîneur du club de League One (troisième division anglaise) la saison prochaine.





Il avait failli rejoindre Fleetwood en 2012 avant de finalement s'engager à Marseille

"Je suis très excité par ce défi", confie l'ex-international anglais, qui a failli porter le maillot de Fleetwood en tant que joueur. Durant l'été 2012, alors qu'il purgeait une suspension de 12 matches pour son comportement violent lors d'un match avec Queens Park Rangers contre Manchester City (un club où il a aussi joué, entre 2003 et 2007), Joey Barton avait disputé un match amical avec cette formation. Fleetwood voulait même l'engager sous forme de prêt de six mois, mais QPR avait décliné l'offre à la dernière minute. Finalement, le milieu de terrain fut prêté à l'Olympique de Marseille pour la saison 2012-2013.





Sa suspension pour des paris illégaux est bientôt terminée

"Accepter mon premier job en tant que manager est une grande décision et je suis ravi. Je rejoins un club avec de grosses ambitions", déclare Barton. Après avoir échoué en play-offs d'accession à la Championship (deuxième division anglaise) la saison dernière, Fleetwood Town végète dans le ventre mou cette année (14e). Nommé en 2016, l'Allemand Uwe Rösler a été remercié en février dernier. John Sheridan, son remplaçant, cédera sa place à Joey Barton le 2 juin.

Cette date du 2 juin n'est pas anodine. La veille, Barton, 35 ans, aura purgé son dernier match de suspension. Le 26 avril 2017, la Fédération anglaise de football (FA) avait infligé au joueur une suspension de toutes compétitions d'une durée de 18 mois pour avoir placé 1 260 paris sur des matches pendant plus de 10 ans, une pratique interdite. Cette suspension, qui a entraîné la fin de l'aventure de Joey Barton à Burnley et, par la même occasion, sa retraite en tant que joueur, a été ramenée plus tard à 13 mois.

Dans sa carrière de joueur, Joey Barton, formé chez les Citizens, a aussi porté le maillot de Newcastle et des Glasgow Rangers. Il a aussi été sélectionné une fois que l'équipe d'Angleterre, en 2007. Milieu de terrain combatif, il doit aussi sa renommée à ses coups de gueule, ses coups de sang et ses bagarres, y compris avec ses propres coéquipiers.