Joey Barton : « Klopp est comme une grande pom-pom girl allemande »

Par Julien Kobana

Il est difficile d’oublier Joey Barton. Son comportement sur les pelouses anglaises ont fait de lui l’un des plus célèbres « bad boys » du football européen, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille aime dire ce qui lui passe par la tête. Actuellement consultant pour la radio anglaise Talksport, Barton a donné son avis sur l’entraîneur allemand de Liverpool Jürgen Klopp. Sans langue de bois comme à son habitude.





« Ce n’est pas une machine à gagner comme Mourinho ou Guardiola »

Quatrième de Premier League l’an dernier, Liverpool va tenter d’accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions en affrontant Hoffenheim lors des barrages de l’épreuve. Mais Joey Barton reste sceptique sur le potentiel des Reds, notamment à cause de Jürgen Klopp, dont il remet sèchement en cause les qualités : « Ce n’est pas une machine à gagner comme Mourinho ou Guardiola Ce n'est même pas un Pochettino. Donc je suis plutôt sceptique à son sujet. Il est venu avec tout son charisme et semble être quelqu’un de bien, mais je m’inquiète toujours quand je le vois gesticuler du côté de la ligne de touche. Il ressemble à une grande pom-pom girl allemande. »







Pour Barton, Klopp n'est pas un grand entraîneur

L’ancien citizen va même plus loin en critiquant le palmarès de Klopp et son bilan à Dortmund. « Pour être un grand manager, il faut bien plus que cela. Son bilan lors des finales est horrible. » Pour Barton, la fin de l’aventure du technicien allemand avec Dortmund est symptomatique des lacunes de Klopp. « Sa carrière ne démontre pas qu’il est un super entraîneur. Il n’a remporté qu’une Bundesliga, une coupe et c’était en 2011/2012. Son expérience à Dortmund s’est très mal terminée. Il a perdu des joueurs, il n’avait plus le soutien du vestiaire, et ils luttaient pour le maintien. »

Malgré tout, Liverpool a terminé à la 4ème place l’an dernier devant Manchester United et Arsenal. Les Reds ont donc la possibilité d’accéder à la Ligue des champions s’ils passent l’obstacle d’Hoffenheim. Qui sait, cela pourrait aider Barton à avoir une meilleure idée de Jürgen Klopp au final…