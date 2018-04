Quand José Mourinho massacrait Iker Casillas par SMS

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Julio César, l'ancien gardien de l'Inter Milan, a évoqué une anecdote très révélatrice des relations qu'entretenaient José Mourinho et Iker Casillas au Real Madrid. Un jour, le Brésilien a reçu un SMS signé du Portugais. Et ce dernier n'était pas tendre avec Casillas...

On le savait déjà, José Mourinho n'est pas du genre à ménager ses joueurs par le verbe s'il a des reproches à formuler ou s'il veut les piquer. Et ce n'est pas Julio César qui dira le contraire. Le Brésilien n'a pas vraiment été dans le viseur du "Special One" du temps où, ensemble, ils ont tout gagné à l'Inter Milan (2008-2010). Mais le gardien a fait une confidence qui en dit long sur l'avis du Portugais à propos d'Iker Casillas.

Casillas-Mourinho, beaucoup de rififi au Real entre les deux hommes

Le passage de José Mourinho au Real Madrid, entre 2010 et 2013, n'a pas été un franc succès. Les Merengue n'ont gagné que trois titres (une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne) et l'entraîneur s'est pris le bec avec plusieurs joueurs. Son conflit le plus médiatisé fut celui avec Iker Casillas. Entre les deux hommes, les relations étaient fraîches, voire carrément orageuses. Mourinho finit même par destituer l'idole madrilène pour promouvoir Diego Lopez à sa place. Ce n'est qu'avec le départ du Portugais, remplacé à l'été 2013 par Carlo Ancelotti (qui venait du PSG), que la situation s'est apaisée.

D'après "Mou", Julio Cesar est meilleur qu'Iker Casillas même avec un bras en moins

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision brésilienne SporTV, Julio César évoque une anecdote qui remonte au 30 juin 2013. José Mourinho a déjà quitté le Real, et ce jour-là, à domicile, le Brésil dispute la finale de la Coupe des Confédérations contre l'Espagne. Les Brésiliens sont injouables et s'imposent 3-0 avec un doublé de Fred et un but de Neymar. L'Espagne a coulé, Gerard Piqué a reçu un carton rouge direct et Iker Casillas s'est incliné trois fois, alors qu'il n'avait pris qu'un but sur toute la compétition avant cette finale.

Julio César, lui, est sacré meilleur gardien de la compétition. Pour rendre hommage à son homologue espagnol, il récupère son prix avec un maillot floqué Casillas. La suite, il la raconte : "Quand je suis retourné au vestiaire, j'ai vu que j'avais un SMS de Mourinho sur mon téléphone. Il avait eu des soucis avec Casillas au Real Madrid, et son message était 'Tu es fou, c'est lui qui devrait porter ton maillot, pas le contraire!'. Et après, il m'a dit que je pourrais arrêter plus de tirs avec un seul bras que Casillas." L'Espagnol, champion du monde 2010, double champion d'Europe des Nations (2008 et 2012) et trois fois vainqueur de la Ligue des champions (2000, 2002 et 2014), appréciera sans doute...

L'heure de la retraite a sonné pour le Brésilien

Par ailleurs, Julio César a aussi plaisanté en évoquant auprès de La Gazzetta dello Sport ses premiers pas à l'Inter, et plus particulièrement ses soucis avec les coups francs. Roberto Mancini, son entraîneur d'alors, l'avait conseillé sur l'attitude à observer face aux coups francs d'Eugenio Corini (Palerme). Malgré cela, l'Italien trouva la lucarne. Peu après, rebelote contre la Juventus : conseils de Mancini et... but de Pavel Nedved sur coup franc. Après cela, Julio César déclara à son coach : "Écoute, si je me trompe, je me trompe. Mais maintenant, c'est moi qui décide !"

Après l'Inter, le portier a rejoint Queens Park Rangers en 2012, puis brièvement Toronto en 2014 avec de signer ensuite à Benfica jusqu'en 2017. En janvier dernier, Julio César, 38 ans, s'est réengagé avec Flamengo, son club formateur. Ce samedi 21 avril, il disputera son dernier match chez les pros face à l'Atletico Mineiro au Maracanã. Après quoi, Julio César raccrochera les gants.