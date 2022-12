Joueur FIFA de l'année : Griezmann à la table des grands

Sans surprise, les trois finalistes pour le titre de joueur FIFA de l’année sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Portée par une saison prolifique en buts et un Euro dont il fût la star, l'attaquant de l'Atlético Madrid partage l'affiche avec CR7 et Messi pour l'obtention du titre du meilleur joueur FIFA de l'année.



Griezmann a le droit d'y croire



Mais Antoine Griezmann, finaliste de l’Euro avec l’équipe de France et de la Ligue des Champions avec l’Atlético Madrid, a aussi des arguments à faire valoir. Le Français compte bien surfer sur son titre de meilleur joueur de l’année en Liga pour faire tomber ses deux concurrents. Il deviendrait le premier joueur français à remporter ce titre prestigieux après Zinedine Zidane, sacré à trois reprises (1998, 2000 et 2003). Chez les féminines, les trois nommées sont la Brésilienne Marta, l’Américaine Carli Lloyd et l’Allemande Melanie Behringer.