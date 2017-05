Justice - FC Barcelone : Messi condamné à 21 mois de prison

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Lionel Messi et son père ont été condamnés à 21 mois de prison par la justice espagnole. La star et son père sont accusés de fraude fiscale par la justice.

La justice espagnole a confirmé la condamnation à 21 mois de prison de Lionel Messi et son père, Jorge. Ils sont accusés de fraude fiscale.

Une condamnation à 21 mois de prison



Vingt-quatre heures après les nouveaux déboires de Cristiano Ronaldo avec la justice, c'est à Lionel Messi de faire, ce jour, la une des journaux. Mais à un stade nettement plus avancé de l'affaire. La Cour suprême espagnole a en effet annoncé avoir rejeté le recours déposé par le footballeur argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, et maintenu sa condamnation à 21 mois de prison pour fraude fiscale.

Une amende de 3,7M€



La vedette du Barça avait affirmé lors de son procès s'être concentrée sur le football et tout ignorer des contrats signés et de la manière dont sa fortune était gérée. Comme en première instance, le tribunal n'a pas été convaincu par l'argument, estimant qu"'il n'est pas logique que celui qui gagne des revenus importants ignore qu'il doit payer des impôts dessus". En juillet 2016, le tribunal de Barcelone a condamné Lionel et Jorge Messi à 21 mois de prison et à une amende de 3,7 millions d'euros pour avoir fraudé le fisc à hauteur de 4,16 millions liés aux droits à l'image du joueur entre 2007 et 2009.



Pas de case "prison"



Que les supporters de Lionel Messi et du FC Barcelone se rassurent. Comme pour la plupart des condamnations inférieures à deux en Espagne, la star argentine ne sera pas incarcérée. Son père non plus.





