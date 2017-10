Justice: Nicolas Douchez en garde à vue pour violences conjugales

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Interpellé par la police jeudi à Paris pour violence conjugale, le gardien de but du RC Lens Nicolas Douchez est toujours en garde à vue ce vendredi matin.

Interpellé jeudi matin vers 5h30



Le gardien de but du RC Lens Nicolas Douchez a été placé en garde à vue jeudi vers 5H30 au commissariat du XVIIe arrondissement pour avoir violemment frappé sa compagne, âgé de 28 ans, selon les information du Parisien. Selon le quotidien, les policiers, appelés sur place, ont trouvé "sa compagne nue, en sang, le corps couvert d'hématomes, pleurant, hurlant, au milieu de son appartement dévasté" et ont interpellé le joueur sur les lieux, "énervé, les yeux brillants, sentant fortement l'alcool". D'après BFM TV, c’est un appel d’un voisin qui a alerté la police. Il n’était pas encore 6 heures du matin quand les policiers du XVIIe arrondissement sont intervenus pour un différend conjugal et quelques secondes leur ont suffi pour mesurer la gravité de la situation. Derrière la porte, une jeune femme dénudée et portant des traces de sang les a en effet accueillis en criant: "il m’a cassé la tête".

"L’état de l’appartement donne un aperçu des violence"

L’inspection de l’appartement a permis de constater l’étendue des dégâts. Traces de sang dans l’entrée, vaisselle cassée sur le sol et des tiroirs cassés dans la salle à manger, des verres et une lampe brisés dans la chambre: telles ont été les constatations effectuées par la police à leur arrivée. "Il a massacré sa compagne, explique au journal une source proche du dossier. "Il l’a saisie par les cheveux et lui a cogné la tête sur le mur et le sol", précise une source policière.

Meilleur gardien de L2 la saison passée

Nicolas Douchez, né en Seine-Saint-Denis, avait débuté sa carrière au Havre avant de passer par Toulouse (2004-2008) et Rennes (2008-2011). Il avait ensuite rejoint le PSG ne disputant que dix matches de Ligues 1 en cinq ans. Gardien du RC Lens depuis deux ans, il a été élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison passée. Le club nordiste a réagi à l'annonce de la garde à vue de son gardien et s'est fendu d'un communiqué: "Le Club ne peut pas s’exprimer sur des faits qui, s’ils étaient avérés, se seraient déroulés dans un cadre strictement privé totalement étranger au Club."