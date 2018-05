Juventus : Après la Coppa, le Scudetto ?

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Les années se suivent et se ressemblent du côté de Turin. Oui, cette « Vieille Dame » n’est jamais rassasiée et entend tout croquer sur son passage en Italie. Les chiffres donnent le tournis : mercredi dernier, les Bianconeri ont remporté leur 13e Coupe nationale en dominant le Milan (4-0). Ce dimanche, ils désirent désormais faire main basse sur le Championnat pour la… 34e fois de leur histoire. Un record de l’autre côté des Alpes.

Allegri : « Une semaine de vacances en plus… »

Qu’est-ce qui peut empêcher la Juve de réaliser un quatrième doublé Coupe-Championnat de suite ? A vrai dire, pas grand-chose. A l’heure de se déplacer à Rome ce dimanche soir pour la 37e et avant-dernière journée de Serie A, la formation de Massimiliano Allegri n’a besoin que d’un point pour s’assurer un septième scudetto de rang. Mais face à la Roma au Stadio Olimpico, le coach italien ne s’attend pas à une partie facile. « L’AS Rome contre la Juventus de Turin, c’est toujours un grand match. Ils doivent se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, on doit remporter le titre. On a décroché une belle victoire en Coupe, j’espère maintenant mettre fin à la course au titre. » Allegri veut donc plier l’affaire dès ce dimanche et a su trouver les arguments pour motiver ses troupes. « J’ai dit aux garçons que s’ils voulaient une semaine de vacances en plus, ils devaient remporter le titre dimanche. Sinon, on devra continuer à s’entraîner très sérieusement jusqu’au prochain match contre Vérone. »

Seul un cataclysme…

Avec six points d’avance et une différence de buts très favorable à deux journées de la fin, seul un cataclysme pourrait empêcher Gianluigi Buffon et ses partenaires de soulever le trophée de champion d’Italie. Même s’ils étaient battus à Rome, les Turinois reçoivent le Hellas Vérone, 19e et déjà relégué, lors de la 38e journée. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter. Et même dans le cas où la Juventus perdrait ses deux derniers matches, il faudrait que Naples l’emporte à Gênes face à la Sampdoria (ce dimanche, 20h45) puis contre Crotone sur des scores fleuves. Or, les Napolitains s’essoufflent en fin de parcours et restent sur une défaite (3-0 à la Fiorentina) et un nul (2-2 contre le Torino à San Paolo). Les tifosi du Napoli, qui attendent un titre de champion depuis 28 ans (1990), devront encore patienter. Les cierges brûlés au Duomo San Gennaro (la cathédrale) n’y feront rien… A moins d’un miracle, le scudetto est donc promis aux Bianconeri.





37e journée de Serie A :

AS Rome - Juventus 20h45

Sampdoria - Naples 20h45





Après la Coupe d'Italie, la Juventus veut plier le Championnat dès ce dimanche (REUTERS/Stefano Rellandini)