Juventus: Buffon adoube Donnarumma comme son successeur

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Toutes les histoires, aussi belles soient-elles, ont une fin. Celle qui lie Gianluigi Buffon à la Juventus s’arrêtera bientôt. A 39 ans, le gardien est proche de la fin de sa carrière. Et la Juve va devoir se trouver un nouveau joueur pour garder sa cage.





Buffon, le crépuscule d’une légende



Depuis 2001, l’équation est simple pour la Vieille Dame : sur la ligne de but, sauf blessure, le dernier rempart s’appelle Gianluigi Buffon, l’un des meilleurs spécialistes du monde. La légende italienne, aussi grande soit elle, n’est pas éternelle. "Gigi" a prévenu : son dernier objectif majeur est la Coupe du monde 2018.



Passé le Mondial russe, c’en sera terminé de Buffon avec l’équipe nationale d’Italie. Et c’en sera aussi peut-être bien terminé avec le footballeur Buffon. Son contrat avec la Juve s’achève en juin 2018, et l’Italien a déclaré, en conférence de presse : "Il est possible que ce soit ma dernière année."





Donnaruma, "le bon choix"



Difficile d’imaginer le football italien sans l’emblématique gardien tant celui-ci a marqué son époque, de ses premiers pas à Parme en 1995 à aujourd’hui. Mais il va falloir s’y résoudre. Et peut-être que l’absence de Gianluigi Buffon ne se fera pas tant ressentir, car en Italie, un autre phénomène a vu le jour : Gianluigi Donnarumma, 18 ans et déjà international avec la Squadra Azzurra. Ce jeune et immense portier (1,96 mètre) est l’un des plus grands espoirs actuels à son poste. Les géants d’Europe ont un œil sur lui, en particulier le PSG.



Et qu’en pense Buffon ? Que du bien. Pour le vétéran, Gianluigi Donnarumma a le profil pour lui succéder avec l’équipe d’Italie comme avec la Juventus. "Donnarumma semble être le bon choix. J’ai toujours été, je crois, une personne raisonnable qui essaie de comprendre le sens des choses. Et il est juste que la Juve essaie de signer un gardien comme lui." Donnarumma appartient à l’AC Milan, qui ne le cédera pas facilement.