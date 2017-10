Juventus: Buffon, c'est bientôt la fin !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Gianluigi Buffon, le gardien de but de la Juventus Turin et de l'Italie, a déclaré mardi qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Il avait déjà commencé à l'évoquer il y a quelques mois, mais Gianluigi Buffon en a reparlé au micro de Sky Sports Italia : ce sera sa dernière saison sur les terrains.



"Je n'ai pas peur de l'avenir"



Alors qu'il fêtera ses 40 ans en janvier prochain, que le temps ne semble pas avoir d'emprise sur lui, la retraite est plus proche que jamais pour Gianluigi Buffon. Le gardien international italien, encore élu meilleur gardien par la Fifa lundi, l'a confirmé ce mardi à Sky Italia que 2017-18 serait sa 23e et dernière saison au plus haut-niveau. "C’est ma dernière saison et je suis assez convaincu des choix que je fais, a-t-il dit. Plus que tout, je suis une personne très sereine dans le sens où, je n’ai pas peur de l’avenir et de ce que peut-être ma vie. Je l’affronte et je l’affronterai avec le désir et l’enthousiasme de relever un défi."

Un palmarès hors norme



"Une année ou deux de plus ne changeraient rien à ce que j'ai déjà accompli", a-t-il ajouté. A savoir être l’un des meilleurs gardiens de tous les temps : 173 sélections avec la Squadra Azzurra ce qui fait de lui le joueur le plus capé du football européen, plus de 1000 matches disputés… Avec à l’arrivée un palmarès qui parle de lui-même: champion du monde en 2006 avec l’Italie, sept fois champion de Serie A, vainqueur de la C3 en 1999 avec Parme nommé huit fois pour le Ballon d'Or…

Un peu de rab en cas de succès en C1



Il ne manque qu’une ligne d’envergure à son CV : la Ligue des champions, qui s’est toujours refusée à lui avec trois finales perdues en 2003, 2015 et 2017. Seul un succès dans cette compétition pourrait d'ailleurs lui faire prolonger sa carrière de quelques mois pour tenter de remporter la Supercoupe d'Europe. "La seule raison qui me ferait changer d'avis c'est si l'on gagne la C1 cette saison. Si cela arrive, j'essaierai de remporter la Coupe du monde des clubs, on alternerait avec Wojciech Szczesny. Mais je pense qu'avec un gardien de but comme lui, c'est normal que l'année prochaine je sois à l'écart."