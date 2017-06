Juventus : la Juve dévoile son nouveau maillot

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Si les historiques bandes verticales noires et blanches sont bien présentes, le maillot présente deux nouveautés: un col mao et l'apparition du nouveau logo du club dévoilé en janvier dernier.

Un maillot avec le nouveau logo



C’est une petite révolution pour les tifosi de la Juventus Turin. Quatre jours après sa défaite en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le club du Piémont a dévoilé ce mercredi son maillot domicile pour la saison prochaine. Et si la tunique noire et blanche se veut assez classique, le nouveau logo de la Vieille Dame, épurée, fait son apparition sur le maillot. Fini les bandes verticales et le taureau cabré, place à un "J"stylisé et moderne. Une innovation qui avait fait grincer des dents chez certains supporters lors sa présentation en début d’année.

"Noir et Blanc et plus encore"



Ce nouveau maillot domicile dévoilé par Adidas respecte en tout cas la volonté du club de rendre un hommage aux maillots historiques de la Juve des années 1940. Avec son col mao à bouton et des rayures noire et blanches bien réparties, cette édition 2017-2018 fait un clin d'oeil au passé. Dans son communiqué la Juventus déclare que "le maillot domicile 2017-18 de la Juventus dévoile le nouveau logo et une identité : Noir et Blanc et plus encore. Le club portera ce maillot pour viser un septième Scudetto consécutif. La tunique affiche également un design inspiré des emblématiques maillots de la Juve portés dans les années 40."