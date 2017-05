Juventus: Mbappé a brisé l’énorme série de Buffon, mais le gardien est proche de son dernier rêve

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Un remake de 1998 ? Si le Real Madrid s’en sort en demi-finale retour de la Ligue des champions sur le terrain de l’Atlético de Madrid ce mercredi soir (victoire 3-0 à l’aller), alors la finale de cette édition 2016-2017 sera la même qu’il y a 19 ans : Real-Juventus. En effet, la Vieille Dame a validé son billet pour la finale en domptant l’AS Monaco à Turin mardi soir (2-1).

Mbappé empêche la Juve d’aller chercher le record absolu d’Arsenal

Mario Mandzukic et Daniel Alves ont permis à la Juve de l’emporter sans discussion, une semaine après un premier succès net à Louis-II (2-0). Mais au Juventus Stadium hier soir, il y a eu un petit événement : la défense turinoise a cédé face à l’ASM. Kylian Mbappé a sauvé l’honneur en trompant Gianluigi Buffon. Et ce n’est pas anodin.

Les champions d’Italie n’avaient plus encaissé de but en C1 depuis le 22 novembre 2016 et un match de poule sur le terrain du FC Séville. Nicolas Pareja avait marqué pour les Andalous. La série d’invincibilité de la Juve s’est donc arrêtée le 9 mai 2017 à cause de Kylian Mbappé. Temps total : 689 minutes. La défense bianconeri est la 2e plus hermétique dans l’histoire de la Ligue des champions dans cet exercice.

Seul Arsenal a fait mieux : Jens Lehmann et Manuel Almunia ont gardé leur cage inviolée pendant 995 minutes entre le 27 septembre 2005 et le 17 mai 2006. Cette série démarra en poules face à l’Ajax et un but de Markus Rosenberg et s’arrêta en finale contre le FC Barcelone et Samuel Eto’o.

Buffon légèrement moins bien que Dida, Van der Sar...

Parce qu’il a cédé sa place à Neto lors du dernier match de poules face au Dynamo Zagreb, Gianluigi Buffon affiche une invincibilité qui est forcément un peu moins longue : le gardien de la Juve a tenu exactement 600 minutes sans prendre de but. Il n’est "que" le 5e meilleur portier. Il est devancé par :

Nelson Dida (AC Milan 2004-2005) – 622 minutes



(AC Milan 2004-2005) – 622 minutes Edwin van der Sar (Ajax Amsterdam 1995-1996) – 658 minutes



(Ajax Amsterdam 1995-1996) – 658 minutes Keylor Navas (Real Madrid 2015-2016) – 737 minutes



(Real Madrid 2015-2016) – 737 minutes Jens Lehmann (Arsenal 2005-2006) – 853 minutes







Buffon : "La C1 ? Ce serait la plus grande joie de ma carrière"

Kylian Mbappé a peut-être réussi là où Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ont échoué, mais pour lui, "c’est anecdotique". "C’est un petit plaisir personnel mais ça ne sert à rien", a déclaré l’attaquant, forcément frustré par l’élimination. Et pour Gianluigi Buffon, 39 ans, le plus important, c’est cette nouvelle opportunité d’enfin soulever la Ligue des champions après les échecs de 2003 (contre l’AC Milan) et de 2015 (contre le Barça). "Ce serait la plus grande joie de ma carrière, avec la victoire en Coupe du monde", a confié Buffon à l’UEFA.

L’emblématique portier a presque tout connu, de la gloire mondiale à la désillusion européenne (l’Euro 2012 perdu 4-0 en finale contre l’Espagne) en passant par les sommets de la Serie A, la relégation administrative en Serie B, la lutte pour le maintien avec Parme, le transfert le plus cher de l’histoire pour un gardien (53 millions d’euros)… La C1 constitue l’un de ses ultimes défis : "Ce serait comme une récompense que l'on obtient à la fin d'un parcours difficile qu'il faut arpenter avec courage et détermination, avec un travail de tous les instants."