Juventus : Rabiot passe sa visite médicale

Comme nous vous l’avions révélé précédemment dans Téléfoot, le transfert d’Adrien Rabiot à la Juve était imminent. Le milieu français va bel et bien s’engager avec le club italien.

L’aventure entre Adrien Rabiot et le PSG a pris fin. Libre depuis ce premier juillet, le désormais ex-milieu parisien pouvait s’engager avec le club de son choix. La Juventus a obtenu ses faveurs et a su tirer son épingle du jeu. L’ancien Toulousain passe actuellement sa visite médicale, comme l’a fait savoir le champion d’Italie. Un bon rebond pour le natif du Val-de-Marne qui n’a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis plusieurs mois et un match de Ligue des champions contre l’Étoile Rouge de Belgrade. Pour rappel, selon nos sources, Adrien Rabiot n’était pas fermé à l’idée de rester au sein du club de la capitale mais son entourage favorisait un départ. Un contrat de 4 ans l’attend dans le Piémont.