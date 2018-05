Juventus Turin : Les adieux de la légende Gianluigi Buffon

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La victoire de la Juventus, déjà sacrée championne d'italie, contre Verone ce samedi après-midi était presque anecdotique. Grâce à Rugani (1-0, 50ème) et Pjanic (2-0, 52ème), les Turinois ont acquis les 3 points de la victoire malgré le but de Cerci dans le dernier quart d’heure (2-1, Cerci, 76ème). Le fait principal de cette rencontre concernait Gianluigi Buffon qui jouait son dernier match avec la Juventus Turin.





Le match s’arrête à l’heure de jeu

On joue la 61ème minute. C’est le moment choisi par Massimiliano Allegri pour offrir à Gianluigi Buffon une sortie pour qu’il puisse être acclamé par l'intégralité du public. Dans le stade, applaudissements et larmes se sont mélangés pour saluer l’un des meilleurs portiers de l’histoire du ballon rond.





A son remplacement qui a duré plus de deux minutes ses coéquipiers se sont succédés pour l’embrasser, geste repris par les joueurs de Verone, eux aussi plein de respect au moment de la sortie du gardien italien de 40 ans. L’arbitre n’a bien sûr pas sanctionné le temps pris par la légende turinoise pour quitter le terrain. Et à proximité du banc de touche, une autre surprise l’attendait : membres du staff technique et joueurs remplaçants lui offraient une haie d’honneur pour son dernier match avec la Vieille Dame.









656 matches, 17 ans, 18 trophées

Pour sa dernière apparition sous les couleurs bianconerri, Gianluigi Buffon n’a pas pris de buts. Lui qui a joué son 656ème et dernier match avec la Juve conclut une période longue de 17 ans avec le club Piémontais. Depuis son arrivée en 2001, le gardien international a conquis 18 titres, et il a été une part importante des 7 titres de champion d’Italie consécutifs conquis depuis 2012.





Descendu en Serie B en 2006, Buffon aura été fidèle à la Juventus et il a permis au club de renouer avec son standing suite à son retour parmi l’élite un an après. Apprécié et respecté par l’intégralité du monde du football, Buffon est l’un des hommes forts du football mondial et son départ marque un tournant dans le sport en général. Preuve de la grande humanité du joueur qui a débuté à Parme en 1994, suite à son remplacement, il est parti saluer les supporters turinois et les remercier de leur soutien. Un grand homme tout simplement qui manquera à la Juventus, mais peut-être pas au football, Buffon n’ayant pas clairement indiqué la suite qu’il comptait prendre après ses 17 ans à la Juventus…