Juventus Turin-Cagliari (1-1) : Pogba est déjà chaud, le Real est prévenu

Paul Pogba signait son retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence. Le milieu français est déjà dans le rythme et, en prime, il a marqué. De bon augure pour le match à venir face au Real Madrid.

La Juve déjà championne, Massimo Allegri avait logiquement fait tourner, samedi, pour la réception de Cagliari avant le déplacement sur la pelouse du Real Madrid pour la demi-finale retour en Ligue des Champions. Mais le coach italien a fait jouer Paul Pogba, de retour de blessure et déjà buteur. A l'arrivée, c'est quand même un nul.





Pogba marque pour son retour

Voilà six semaines qu'on avait plus vu Paul Pogba sur un terrain de football. Mais il semble bien remis de sa blessure aux ischios droits puisque l'International est apparu très en jambes face à la modeste équipe de Cagliari. Comme à son habitude, il a été très précieux à la récupération et s'est montré décisif devant. C'est en effet lui qui a ouvert la marque, grâce à une frappe déviée par un défenseur adverse (44ème). C'est son septième but cette saison en Championnat et il devrait le mettre en confiance pour affronter les Merengue.



Cagliari égalise

Cette rencontre comptait bien évidemment pour du beurre dans l'esprit de la Juventus Turin, qui souhaite garder toutes ses forces pour le match crucial face au Real Madrid (victoire 2-1 à l'aller). Et, avec une équipe bis malgré les présences de Pogba et Marchioso, la Vieille Dame n'a pas eu le rendement habituel, ce qui a profité à Cagliari. En effet, Lucas Rossettini s'est permis d'égaliser en battant Storari, remplaçant de Buffon, en deux temps après avoir vu sa tête repoussée par le poteau.



Zéro risque avant le grand rendez-vous

Au final, ce match nul ne viendra pas ternir la saison exemplaire de la Juventus Turin, qui a conquis son quatrième titre de champion, le 31ème de son histoire, il y a une semaine. Pour les hommes de Massimo Allegri, tous les regards sont désormais sur cette demi-finale retour de Ligue des Champions, qui aura lieu mercredi prochain face au Real Madrid. Avec Paul Pogba, donc, et un avantage certain après la première manche remportée 2-1.