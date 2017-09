Juventus Turin : Quand Higuain enregistrait les buts de Ronaldo sur VHS

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il sera l’un des atouts de la Juve contre le FC Barcelone ce mardi. Gonzalo Higuain connait d’ailleurs bien la défense catalane pour s’y être frotté l’an dernier en quart de finale de la Ligue des Champions. S’il n’avait pas marqué, son activité avait largement contribué au succès en match aller (3-0). Régulièrement dangereux en club, l’attaquant de 29 ans s’est confié à nos confrères britanniques du Guardian avec lesquels il est revenu sur sa carrière et son admiration pour un Brésilien…





« J’ai regardé ses buts deux millions de fois »

Ce soir, sur le front de l’attaque où il sera associé à Dybala, Higuain constituera sans doute l’atout numéro 1 de la Juventus Turin. Ce sera sa deuxième saison avec le club piémontais, lui qui a fait les beaux jours de Naples pendant 3 ans, marquant à 71 reprises au cours de cette période. Le but est d’ailleurs une obsession chez lui, même si lui préfère un autre terme « Non c’est plus une obligation. C’est normal de marquer des buts quand vous êtes attaquant. »

La raison de cette volonté de toujours marquer se trouve surtout dans l’admiration qu’il porte à un autre attaquant chez qui il trouve son inspiration. Ronaldo, le Brésilien, est le modèle de l’international Argentin « J’ai regardé ses buts deux millions de fois. Pour moi c’est de loin le meilleur de tous les temps. » D’ailleurs, pour bien se remémorer ses réalisations, le Turinois évoque qu’il enregistrait sur cassette VHS les buts d’El Fenomeno quand il était plus jeune, avant de les regarder sur Youtube quelques années après….









« A la Juventus, la mentalité c'est de tout gagner »

Même s’il est un buteur redoutable, l’ancien attaquant du Real Madrid a souvent échoué en finale. Sur les trois dernières années, il s’est incliné en finale de la Ligue des Champions avec la Juventus (2017), en finale de la Coupe du monde avec l’Argentine (2014) et à deux reprises en finale de la Copa America (2015 et 2016). Malgré cela, Higuain n’est pas amer de ces déceptions et demeure positif : « J’ai toujours cru que c’était magnifique de gagner des matchs importants, mais c’est aussi très important de jouer ces matchs. Je le pense sincèrement. La Juve a joué deux finales de Ligue des Champions en 3 ans. C’est très dur à faire. »

Avant de poursuivre « ma philosophie en football est d’être heureux avec ce que vous faites. » Malgré ces belles paroles, Higuain n’oublie pas cependant que la Juventus a aussi une mentalité de vainqueur « Ici à la Juventus, vous jouez pour tout gagner. C’est la mentalité. C’est ce que l’on vous fait savoir lorsque vous y entrez. L’année dernière nous étions proches. Cette saison nous essaierons encore. » Le FC Barcelone est prévenu.





Revivez les années madrilènes de Gonzalo Higuain :