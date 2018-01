Kignsley Coman et son amour pour le Bayern… et le PSG

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sa troisième saison au Bayern semble être celle de la confirmation. Kingsley Coman est souvent aligné avec le club Bavarois et à 21 ans, il se présente comme l’un des piliers des Champions d’Allemagne. Ce nouveau statut lui donne envie de poursuivre l’aventure avec la formation munichoise avec laquelle il se sent très à l’aise.





« Je suis certainement ici pour 5 ou 6 ans »

A l’heure où les meilleurs jeunes talents suscitent un grand nombre de convoitises, Coman vise plus la stabilité. A nos confrères de Bild, l’international français a plus mis l’accent sur sa volonté de s’inscrire sur la durée avec le Bayern : « Je suis certainement ici pour 5 ou 6 ans. Mais je ne peux pas dire que dans dix ans, quand j’aurais 31 ans je serais toujours là. »

Conscient que tout peut aller très vite, l’ailier refuse de faire des promesses sur un très long terme, preuve de sa maturité. Mais malgré tout, son avenir proche semble être en Bavière où il joue plus. Cette saison il est apparu 17 fois en Bundesliga soit presque autant que pour la saison dernière (19), mais il faut noter qu’il avait été éloigné des pelouses entre novembre et janvier pour blessure.









« Si je devais quitter le Bayern un jour… »

A l’aise avec le Bayern avec qui il a marqué 4 fois cette saison, Coman s’est tout de même risqué au jeu des probabilités. En cas de départ du Bayern Munich, quelle pourrait être sa destination ? « Si je devais quitter le Bayern à un moment donné, je devrais aller dans un club encore plus grand que le Bayern. Il n’y aurait alors qu’une seule option : mon club préféré, Paris. »

Formé dans le club de la capitale, Coman est parti pour la Juventus en 2014 où il n’est resté qu’une saison. La chance d’évoluer dans trois des plus prestigieux clubs au monde n’est pas donnée à tout le monde et témoigne de l’énorme potentiel du joueur. Que ce soit sous le maillot bavarois, voire éventuellement celui du PSG et bien sûr avec la tunique bleue il est fort à parier que l’avenir de Coman sera brillant.