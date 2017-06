Kylian Mbappé est comme chez lui à Clairefontaine

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Heureux d’être là et de jouer au football, à l’aise partout et très confiant, Kylian Mbappé impressionne tous ceux qu’ils côtoient à Clairefontaine. Les éloges fusent de toute part.





Déjà une assurance dingue

Véritable révélation de la saison, Kylian Mbappé gravit les échelons comme personne et, surtout, fait tout bien sans jamais se tromper. L’attaquant de l’AS Monaco n’a que 18 ans mais il possède déjà la confiance d’un taulier, une assurance qui va bien au-delà de ses performances sportives invraisemblables, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Actuellement à Clairefontaine pour préparer les futures rencontres des Bleus, Mbappé est à l’aise partout, même devant les micros. Souriant, charmeur, honnête, vrai, il est en train de mettre tout le monde d’accord et, naturellement, il ne reçoit que des éloges méritées.





Comme chez lui à Clairefontaine

Il suffit de lire les propos tenus par Noël Le Graët, président de la FFF, pour se rendre compte ô combien Kylian Mbappé impressionne tous ceux qui le croisent. Par son assurance, déjà, « Sur le terrain c’est un phénomène. Dans le groupe, il ne joue ni au jeune qui vient d’arriver ni au type déjà installé. Il est naturel. On dirait qu’il est là depuis quinze ans. C’est un garçon qui a une bonne poignée de main, il est très gentil, très respectueux, très bien élevé, et très mûr pour son âge aussi. » Et aussi par son insouciance, « Il a cette aisance, cette facilité à toujours s’exprimer avec le sourire. Chez Kylian, je prends le tout en l’état. » confie, de son côté, Didier Deschamps.



Alexandre Lacazette s’incline

« C’est un garçon humble et tranquille, qui ne se prend pas la tête et qui est heureux d’être là. C’est bien, c’est beau pour la France » lâche un Alexandre Lacazette conquis. Il faut comprendre que Kylian Mbappé profite et ne pense qu’à profiter, sans calcul mais avec un grand sourire. Mais, attention, le garçon n’en reste pas moins très ambitieux et déterminé. Par exemple, il joue le surpris quand on lui indique qu’il pourrait jouer moins en quittant Monaco (« Pourquoi je jouerais moins ? ») et s’affirme par rapport aux conseils que lui donnera Didier Deschamps pour le futur mercato (« Son avis compte mais il ne guidera pas mon choix »). Au final, Noël Le Graët n'a pas totalement raison : Kylian Mbappé est bien un phénomène. Mais pas seulement sur le terrain.