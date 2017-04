Kylian Mbappé, le joueur le plus cher de l’histoire ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis ses exploits en Coupe d'Europe, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui. Alors qu’il ne cesse d’impressionner par son jeu et son sens du but, il pourrait encore faire parler de lui autrement.

A seulement 18 ans, Kylian Mbappé impressionne l’Europe entière. Buteur en Ligue des Champions contre City et Dortmund l’attaquant monégasque a aussi découvert l’équipe de France contre le Luxembourg puis l’Espagne. Par conséquent, de nombreux clubs prestigieux se renseignent pour un éventuel transfert. Mais l’AS Monaco aurait trouvé la solution pour dissuader les prétendants.



Une clause de départ à 153 millions ?

L’information est à prendre avec des pincettes, mais le Daily Star croit savoir que l’AS Monaco serait prête à tout pour conserver sa pépite. Le journal anglais indique que les dirigeants du club du Rocher auraient fixé le prix de son attaquant : les équipes intéressées par Mbappé devraient alors être prêtes à débourser 153 millions d’euros pour un transfert du joueur de 18 ans !

Un chiffre invraisemblable qui équivaut souvent au budget d’une bonne formation européenne. Mais avec ce prix, si cela s’avérait exact, il faudrait surtout y voir un moyen de rafraîchir les ambitions de clubs comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou Manchester United intéressés par le profil de Mbappé.

Manchester United prêt à s’aligner ?

L’an passé, les Red Devils réalisaient le coup mercato de l’été en recrutant Paul Pogba pour un montant record, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Mais le Daily Star indique que Manchester United ne compte pas s’arrêter là, puisque le club aurait transmis une offre de 130 millions d’euros à l’AS Monaco pour Kylian Mbappé !

Le numéro 29 de l’AS Monaco vit une progression fulgurante et ne semble pas prêt de s’arrêter. Mais la probabilité de le voir quitter si vite le club qui l’a découvert n’est pas à exclure, une telle somme pourrait faire réfléchir l’AS Monaco quant à sa volonté ou non de conserver Kylian Mbappé. Mais une chose est sûre, on va encore entendre parler de lui dans les prochaines semaines…





