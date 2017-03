L'accord Barça-Chelsea pour Neymar à 180 millions d'euros a capoté à cause de Conte

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Brillant à Barcelone au sein d'un trident offensif de gala avec Lionel Messi et Luis Suarez, Neymar n'en demeure pas moins un habitué des pages Transferts. On le dit souvent proche du PSG, de Manchester United... Et selon Tuttosport, le quotidien italien, Chelsea a bien préparé le terrain à une arrivée prochaine du Brésilien... en vain.

Chelsea était prêt à battre largement le transfert-record de Pogba

Tuttosport affirme que les Blues étaient prêt à exploser le record du transfert le plus cher de l'histoire (Paul Pogba de la Juventus à Manchester United pour 105 millions d'euros) en recrutant Neymar pour 180 millions d'euros. Pour le FC Barcelone, cela aurait été une plus-value énorme, l'attaquant ayant été recruté à Santos en 2013 pour une indemnité estimée à 88 millions d'euros. Les Blaugrana auraient même accepté l'offre de Chelsea. Seulement voilà : Antonio Conte, lui, ne l'entendait pas de cette oreille.

Conte préfère plusieurs joueurs excellents plutôt qu'une superstar

Pour le technicien italien, qui fait l'unanimité à Chelsea, Neymar est un crack dont son équipe peut se passer. Dernièrement, le club a perdu du monde avec notamment les départs d'Oscar, John Obi Mikel, Branislav Ivanovic, sans oublier la vente de Mohamed Salah à l'AS Rome et le prêt prolongé de Juan Cuadrado à la Juventus. La priorité d'Antonio Conte serait de renforcer son entrejeu, et sa cible idéale joue en Serie A : Radja Nainggolan, le milieu de terrain belge de la Roma. Chelsea devrait débourser au moins 35 millions d'euros pour arracher le Diable rouge à la Louve.

Mais si Chelsea devait casser sa tirelire en investissant 180 millions d'euros sur le seul Neymar l'été prochain, les Blues ne pourraient pas se renforcer davantage. Or, Conte a bien l'intention d'apporter du sang neuf au club, avec Nainggolan en priorité et d'autres joueurs (Alvaro Morata, Alexis Sanchez...). Du coup, il y a peu de chances de voir Neymar sous le maillot de Chelsea la saison prochaine. Rester au Barça ne devrait pas être une épreuve trop difficile pour le Brésilien, habitué à jouer avec les rumeurs de transferts pour améliorer sa situation financière en Catalogne.