L'Ajax meilleur club formateur d'Europe, l'OL bien placé

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais figurent dans le top 10 des "clubs ayant formé le plus de joueurs dans le Big-5", respectivement à la troisième et huitième place derrière le Real Madrid et le Barça. Elargi à tous les championnats européens, le classement couronne l'Ajax Amsterdam. Un classement publié par l'Observatoire du football.



L'Ajax, la tradition de la formation



Selon la Lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES, diffusée ce lundi, le club l'Ajax Amsterdam est le club européen qui a formé le plus de joueurs en activité : 71, recensés au 1er octobre 2017. derrière le club néerlandais suivent le Dinamo Zagreb (67), le Partizan Belgrade (61), le Real Madrid (58), le Sporting et le Chakhtior Donetsk (55).



Lyon juste derrière le Real et le Barça



Concernant les joueurs en activités dans les cinq plus grands championnat, c'est le Real Madrid, comme en 2016, qui est le premier du classement avec 41 joueurs en activité. La Barça est deuxième (34), et l'Olympique lyonnais troisième (31). Une belle performance pour les Gones, qui se placent au dessus de Manchester United (28). Avec 22 joueurs formés, Rennes intègre aussi le prestigieux top 10 des meilleurs clubs formateurs du big-5.

Lens, premier club de seconde division



Nantes, Monaco (21), Paris (20), Toulouse et Bordeaux (19) s'en sortent bien eux aussi mettant ainsi en lumière le travail de formation à la française. On remarque même que des clubs de division inférieure - comme Lens (17), Sochaux (14), Auxerre (12) - figurent également dans le top 50 des meilleurs clubs formateurs. Le club nordiste est même le premier de sa catégorie.