L’Argentine accuse le Barça de « ne pas protéger » Lionel Messi

Blessé, Lionel Messi va manquer les prochains matches de la sélection d’Argentine. Un coup dur pour Edgardo Bauza, le sélectionneur de l’Albiceleste, pas tendre avec le FC Barcelone.

Il s’en va, il revient, puis les blessures s’en mêlent… Entre Lionel Messi et l’équipe nationale d’Argentine, il n’est pas facile de s’y retrouver ces derniers mois. Fin juin dernier, l’attaquant annonçait sa retraite internationale après la cuisante défaite en finale de la Copa America contre le Chili. Un mois et demi plus tard, il revenait sur sa décision. Et aujourd’hui, c’est son corps qui l’empêche de jouer avec l’Argentine.

« Ils nous envoient des messages pour qu’on prenne soin de Messi, mais eux… »

Lionel Messi a été touché lors du choc de la 5e journée de Liga entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid mercredi 21 septembre. Victime d’une déchirure à l’adducteur droit, l’attaquant va manquer les trois prochaines semaines de compétition. Et par conséquent, il ratera les deux prochains rendez-vous de l’Argentine contre le Pérou et le Paraguay, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

De quoi irriter Edgardo Bauza, le sélectionneur de l’Albiceleste. Pour lui, le staff du Barça gère mal Lionel Messi. « Ils nous envoient des messages pour qu’on prenne soin de Messi, mais eux, ils ne le protègent pas. Il joue tous les matches. C’est tout un défi, pour moi comme entraîneur et pour l’équipe, si nous devons jouer sans lui », a-t-il confié à Fox Sports.

Messi absent pour deux matchs importants

Un peu plus de deux mois après la finale de la Copa America (durant laquelle il avait manqué un tir au but), Leo Messi avait à nouveau porté le maillot ciel et blanc de l’Argentine. C’était le 2 septembre à Mendoza, et juste avant la mi-temps, « la Pulga » avait inscrit le but de la victoire face à l’Uruguay en qualifications pour le prochain Mondial.

Sur le terrain des Péruviens (le 7 octobre) et à domicile face aux Paraguayens (le 12 octobre), l’Albiceleste devra composer sans le quintuple Ballon d’or. Mais l’Argentine devrait pouvoir s’appuyer sur d’autres fines gâchettes : Sergio Aguëro et Gonzalon Higuain devraient être aptes, eux qui ont manqué les dernières rencontres internationales.