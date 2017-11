L'Argentine s'en remet à Agüero pour battre la Russie

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Un mois après sa qualification miraculeuse pour la prochaine Coupe du monde, l'Argentine a battu la Russie en amical sur la plus petite des marges et grâce à un but tardif de Sergio Agüero, associé à Lionel Messi en attaque.



Lo Celso et Di Maria titulaires



Les absents étaient nombreux du côté de l'Albiceleste, qu'ils soient blessés (Mauro Icardi), laissés sur le banc (Paulo Dybala) ou simplement écartés (Gonzalo Higuain et Javier Pastore). Pour affronter l'hôte du prochain Mondial, Jorge Sampaoli a notamment fait confiance aux Parisiens Angel Di Maria et Giovani Lo Celso, qui postulent tous deux à une place de titulaire en juin prochain. Ils étaient chargés de soutenir un duo associant Lionel Messi et Sergio Agüero.



Agüero, seul buteur

Igo Akinfeev était particulièrement en forme ce week-end, stoppant les rares tentatives argentines. Di Maria, par exemple, aurait pu se distinguer en ouvrant le score. Mais il a fallu attendre les dernières minutes du match pour voir le tableau d'affichage se débloquer. C'est Sergio Agüero qui a enfilé son costume de sauveur, avec une tête consécutive à un centre entaché d'une position de hors-jeu de Pavon, à l'origine de la dernière passe (86e). L'Albiceleste peut donc remercier le Kun, très brillant aussi avec Manchester City dans le championnat d'Angleterre.



L'Argentine ne se rassure pas



Cette victoire n'a tenu qu'à un fil et les Argentins ne pourront pas se contenter de ce type de prestation. Ils doivent grandement engranger de la confiance d'ici la Coupe du monde. Surtout au regard de l'effectif dont dispose Jorge Sampaoli et alors que l'Argentine de Lionel Messi, qui avait temporairement pris sa retraite, court après un titre international depuis trop longtemps. Pour son dernier match de l'année 2017, elle sera opposée au Nigeria.