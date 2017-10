L'AS Rome s'impose sur la pelouse de l'AC Milan dans le choc de Serie A

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Incapable de se montrer efficace, l'AC Milan a perdu le choc de Serie A face à l'AS Rome. Les Rossoneri pointent à six points du podium.

L'AC Milan, malgré ses lourds investissements cet été, est toujours une équipe en rodage. Sa défaite sur sa pelouse face à l'AS Rome, une équipe habitué au haut du tableau, est venue le prouver.





L'AC Milan domine mais ne finit pas ses actions

Les Rossoneri ont beaucoup dépensé lors du dernier mercato mais ils doivent apprendre la patience. On ne construit pas une équipe à coup de millions et il leur faudra du temps pour concrétiser leurs ambitions. Bousculés en première période par l'AS Rome, l'AC Milan a su réagir, dans le jeu, après la pause. Mais leur domination ne s'est pas traduite au tableau d'affichage à cause d'un sérieux manque d'efficacité.



Dzeko continue d'empiler les buts

Les Giallorossi, eux, sont rodés. Bien rodés. A l'image d'Edin Dzeko, meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 29 réalisations et qui continue d'enfiler les buts comme des perles. Parfaitement trouvé par Pellegrini, l'ancien attaquant de Manchester City a crucifié Donnarumma (72e). Dans la foulée, Alessandro Florenzi a enfoncé le clou en reprenant une frappe repoussée de Nainggolan (77e). En cinq minutes, la Roma a fait parler la poudre pour écœurer l'AC Milan, qui a terminé à dix après l'expulsion d'Hakan Calhanoglu.





Milan n'avance pas, la Roma se place

L'AC Milan concède finalement une deuxième défaite de rang, sa troisième, déjà, en sept matches de Serie A. Il va falloir que les Rossoneri trouvent la carburation alors que la prochaine journée qui se profile, passée la trêve internationale, prendra la forme d'un derby bouillant face à l'Inter Milan, toujours invaincu (six victoires, un nul). De son côté, l'AS Rome va bien et se hisse au cinquième rang, à six longueurs de Naples mais avec un match en moins.