L'Atlético Madrid accroche le Barça !

Par Maxime CLAUDEL

Le FC Barcelone a perdu des points pour la première fois cette saison en Liga. Intraitables depuis le mois d'août avec sept victoires en autant de matches, Les Blaugrana ont été accrochés au Wanda Metropolitano face à l'Atlético Madrid.





Saul applique le plan

Les Barcelonais le savent : même s'ils battent souvent les Colchoneros, un déplacement chez eux n'est jamais une mince affaire. Même quand le Wanda Metropolitano remplace Vicente Calderon. L'Atlético Madrid a appliqué le plan de Diego Simeone à la lettre, à savoir défendre durement et se projeter très vite vers l'avant. Une tactique que s'est chargé de faire payer Saul, auteur d'une frappe limpide pour ouvrir le score et faire douter le Barça (21e). Juste avant, Ter Stegen avait prolongé le suspense en repoussant un joli tir de Griezmann, qui avait jusqu'alors toujours marqué dans son nouvel antre.



Suarez a trouvé la solution

Le schéma attaque-défense s'est logiquement mis en place, les Catalans ayant longtemps cherché à forcer le verrou, sans trouver la faille malgré les occasions générées par Messi ou obtenues par Suarez. Cette fois, l'Argentin n'a pas su faire de miracle, lui qui en avait déjà réalisé un cette semaine en qualifiant l'Argentine pour la prochaine Coupe du monde alors que c'était mal embarqué. Mais Suarez, lui, n'avait pas dit son dernier mot et l'Uruguayen s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre parfaitement un centre signé Sergi Roberto (82e).





Le Barça reste leader

Bousculés, les Blaugrana se sont donc arrachés pour aller chercher un point chez un concurrent direct. L'affaire apparaît des plus parfaites, d'autant qu'ils sont toujours leaders du championnat avec cinq points d'avance sur le Real Madrid. Les Colchoneros, quant à eux, pourront nourrir des regrets. Car ils tenaient cette victoire et l'ont laissée échapper sur une situation qu'ils sont censés gérer à la perfection. Ils restent à six longueurs du Barça.