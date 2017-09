L'Atlético Madrid domine le FC Séville à domicile

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La sixième journée de Liga nous réservait un choc assez intéressant entre l'Atlético Madrid le FC Séville, respectivement troisième et deuxième au coup d'envoi. L'affiche a finalement tourné en faveur des Colchoneros grâce à Carrasco et Griezmann, encore buteur au Wanda Metropolitano.





Un poteau partout

On a longtemps assisté à des débats équilibrés entre les deux géants du championnat espagnol, ce qui ne trahissait pas la place de chacun au classement. Les Sévillans ont d'abord pris le jeu à leur compte et ils auraient pu être récompensés si Sarabia n'avait pas trouvé le poteau alors qu'Oblak était battu (12e). Dans la foulée, c'est Felipe Luis, décalé par Carrasco, qui a touché les montants de Rico (18e). Durant la première période, la réussite n'était dans aucun camp.



Griezmann a trouvé son nouveau jardin

Mais, au retour des vestiaires, les Colchoneros ont intensifié la pression et Carrasco a profité d'une erreur de N'Zonzi pour ouvrir le score en se jouant de Rico (46e). La rencontre était alors lancée et la réalisation du Belge a quelque peu assommé le FC Séville. Antoine Griezmann ne s'est du coup pas fait prier pour mettre son équipe à l'abri avec une frappe excentrée passée entre les jambes du gardien adverse (70e). L'international français avait déjà marqué pour l'inauguration du Wanda Metropolinato et a transformé l'essai face à un rival pour une place sur le podium. Autant dire qu'il a trouvé son nouveau jardin et que cela fera le bonheur des supporters.





L'Atlético met la pression sur le Barça

Cette troisième victoire de rang en Liga permet aux Colchoneros de revenir provisoirement à un petit point du FC Barcelone et, surtout, de dépasser le FC Séville. Soit autant de raisons de faire le plein de confiance avant la réception de Chelsea en Ligue des Champions. Pour les hommes de Diego Simeone, c'est donc un autre choc qui se profile.