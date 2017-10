L’Australie va tester des cartons pour les entraîneurs

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’arbitrage continue d’évoluer. Cette fois, c’est en Australie qu’une innovation va se produire. La FFA, la Fédération Australienne de Football, va autoriser les arbitres à avertir les entraîneurs et le staff technique à l’aide de cartons jaune et rouge.





Le staff technique traité comme les joueurs

L’objectif de cette démarche est de faciliter la compréhension du métier d’arbitre par le public. Greg O'Rourke, le président de l’A-League (le championnat australien) considère d’ailleurs que « cela va aider les supporters et les téléspectateurs à comprendre les problèmes réguliers rencontrés par les arbitres et à promouvoir le respect à leur égard. »

Selon lui, « cela doit envoyer un message fort pour montrer que tout mauvais comportement, que ce soit sur ou en dehors du terrain, est inacceptable et sera sanctionné » et il espère ainsi que cela aura une répercussion sur l'attitudes des joueurs sur la pelouse. Et que par ricochet, un comportement plus contrôlé sur les bancs de touche conduira à quelque chose de similaire sur le terrain.









Un carton jaune pour une provocation et un rouge pour un geste agressif

Les entraîneurs ou les membres de l’encadrement peuvent déjà être expulsés, mais cette fois, l’usage de cartons rendra les choses plus claires. Un jaune pourra être sorti en cas de provocation, comme par exemple un comportement moqueur envers les arbitres (applaudissements) ou des sorties répétées de la zone technique. Un rouge sera lui donné à un entraîneur pour toute attitude jugée agressive, dangereuse, ou irrespectueuse comme un jet de bouteille, l’usage d’un langage inapproprié ou une obstruction au jeu.