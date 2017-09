L’émouvant message de Bernard Tapie aux supporters de l’OM

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Lors de la réception de Toulouse dimanche dernier en Ligue, les supporters de l’Olympique de Marseille avait tenu à apporter leur soutien à celui qui a été le président du club dans les années 80 et 90. Alors qu’on avait appris quelques temps auparavant que Bernard Tapie souffrait d’un cancer de l’estomac, plusieurs banderoles avaient déployées au Stade Vélodrome en son honneur. Ce jeudi, l’homme d’affaire leur a répondu avec beaucoup d’émotion.





« Le match n'est pas perdu »

C’est le Journal la Provence qui publie ce jeudi la très belle réponse de Bernard Tapie aux supporters olympiens. Chaleureusement soutenu suite à l’annonce de sa maladie, l’ancien président de l’OM s’est adressé à ceux qui ont manifesté un soutien dans son combat contre le cancer :

« Mes chers amis, J’ai vu vos banderoles, j’ai entendu vos chants de soutiens. À certains moments j'ai même pu voir vos regards. Merci de cette formidable sympathie qui m'est d'un profond et inégalable réconfort car tout ce qui, à l'intérieur de moi agit contre mon corps, est moins fort que ce que j'ai vu ce soir-là dans vos cœurs.

Soyez assurés que le match n'est pas perdu avec toujours la même espérance, pour ma vie bien sûr, mais pour notre club, pour notre ville, pour notre région, il faut gagner.

Merci.»





Une histoire d'amour entre Marseille et Tapie

Nos confrères de la Provence évoquent un homme ému par le déploiement de messages de soutien de la part du public de l’OM. En amont de la rencontre de championnat ce sont des centaines de Marseillais qui ont exprimé toute leur sympathie dans cette épreuve à celui qui a marqué les années 80 et 90 à Marseille.

Président du club phocéen entre 1986 et 1994, Bernard Tapie a vu des joueurs comme Boli, Papin, Cantona, Deschamps Desailly ou Barthez porter le maillot olympien et il a aussi contribué aux 4 titres de champion de France de l’équipe phocéenne et aussi bien sûr à la victoire en Ligue des Champions contre le Milan AC en 1993.