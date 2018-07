L'imbroglio Malcom, Henry, Gnagnon : les infos mercato de la matinée

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Le Barça entre dans la course pour Malcom, poste en vue pour Henry, Gnagnon à Séville : on fait le point sur les dernières rumeurs du jour.

Accord verbal entre Henry et Aston Villa ?

Libre depuis son départ du staff belge, Thierry Henry pourrait connaître sa première expérience en tant que coach principal à en croire le Daily Star. Pressant depuis quelques jours, Aston Villa aurait obtenu l’accord verbal du Français. Pensionnaire de Championship depuis deux ans, les nouveaux propriétaires du club de Birmingham souhaitent se débarrasser de Steve Bruce, actuel entraîneur, et comptent sur Henry pour rapidement retrouver l’élite anglaise.





Confusion autour de Malcom

Tout était bouclé hier soir : bordelais et romains avaient communiqué un accord commun, Malcom (21 ans) devait atterrir dans la capitale italienne aux alentours de 23h et signer son contrat dans les jours suivants. Mais informé de l’imminence du transfert, le Barça s’est empressé d’adresser une offre de 41M€ au club girondin, forcément plus alléchante que celle de la Roma, estimée à 32M€ (+ 4 de bonus). En difficulté dans le dossier Willian, les Blaugranas pourraient souffler la pépite brésilienne au nez et à la barbe de la Roma… Selon la radio catalane RAC1, les représentants du joueur seraient actuellement à Barcelone pour négocier les termes d’un contrat.





Delort à Montpellier !

Ce matin, le MHSC a officialisé l’arrivée d’Andy Delort sous forme de prêt avec option d’achat. Après deux saisons compliquées à Toulouse, l’ancien caennais âgé de 26 ans va tenter de se relancer dans l’Hérault : « C’est le club de ma région, j’ai toujours voulu signer ici » s’est enthousiasmé le nouveau numéro 11 montpelliérain, sur le site officiel du club.









Gnagnon bientôt à Séville

Après avoir perdu Wahbi Khazri, le Stade Rennais devrait laisser filer un nouveau cadre dans les heures qui viennent. En effet, comme annoncé par le média andalou Diario de Sevilla hier soir, Joris Gnagnon (21 ans) évoluera bien sous les couleurs rouge et blanche du FC Séville la saison prochaine. Il viendra combler le départ de Clément Lenglet, récent partant pour Barcelone. Une transaction de 15M€ est évoquée.





Caen engage Bammou

Annoncé depuis quelques jours dans le Calvados, Yacine Bammou (26 ans) portera bien les couleurs de Malherbe la saison prochaine. L’attaquant nantais va être cédé contre un peu plus de 2M€ et renforcera un secteur offensif orphelin d’Ivan Santini, parti à Anderlecht. De leur côté, les Canaris pourraient enregistrer les arrivées de Lucas Evangelista (23 ans, Udinese) et de Gabriel Boschilia (22 ans, Monaco) dans les prochaines heures.