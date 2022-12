L'incroyable progression de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée au Real Madrid

Cela fait maintenant six saisons que Cristiano Ronaldo joue au Real Madrid. Et depuis son arrivé en Espagne, CR7 affole les compteurs. Surtout si l'on compare avec sa période mancunienne.

Cristiano Ronaldo est arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de Manchester United. Et comme le joueur a passé six saisons dans les clubs, il est possible de comparer son rendement et de voir à quel point il a progressé.



Des temps de passages supérieurs

En avril dernier, Cristiano Ronaldo jouait son 292e match avec le Real Madrid, soit autant que lors de sa période mancunienne. A cette occasion, les médias ont comparé les stats du joueur dont voici une infographie.





Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo entre la période mancunienne et la période madrilène de CR7. Depuis, l'attaquant portugais totalise 313 buts en 300 matches avec les Merengue. Alors comment expliquer une telle progression ?

D'ailier droit à attaquant

A Manchester United, Alex Ferguson utilisait principalement Cristiano Ronaldo au poste d'ailier droit puisqu'il disposait de Van Nistelrooy puis de Rooney dans l'axe.



Mais sous les ordres de l'Ecossais, Ronaldo va simplifier son jeu pour le rendre efficace : au revoir les dribbles superflus et les plongeons inutiles face aux arbitres de la Premier League. Le joueur progresse également sur le plan physique, devenant plus costaud et plus endurant. Alex Ferguson s'est même montré très fier du travail accompli : "Cristiano Ronaldo a été le joueur le plus doué que j'ai managé, il a surpassé tous les autres grands joueurs dont j'ai été le coach à United et j'en ai eu beaucoup".





Lorsqu'il arrive au Real Madrid, Cristiano Ronaldo est encore utilisé comme ailier droit puisque Raul et Kaka évoluaient dans l'axe. A l'époque, Ronaldo était même accusé de bloquer le jeu du Real lorsqu'il évoluait dans l'axe, comme en témoigne ce reportage de Téléfoot en 2009.





L'apport de Mourinho

Mine de rien, la première saison du joueur est bonne avec 33 buts en 35 matches. Mais à l'été 2010, un vent nouveau souffle au Real Madrid. Raul quitte le club et Mourinho devient entraîneur du Real à la place de Manuel Pellegrini. Et sous les ordres de Mourinho, Ronaldo va franchir un palier et atomiser les statistiques, en étant repositionné comme attaquant. Il marque ainsi 53 buts en 55 matches lors de la saison 2010-2011 et bat le record de buts sur une saison d'Hugo Sanchez avec 40 réalisations.





Mourinho expliquait alors que Ronaldo avait un physique exceptionnel : "C'est le joueur le plus professionnel que j'ai jamais rencontré. C'est rare au monde qu'un joueur ait une condition physique aussi bonne que lui. Ronaldo est seulement âgé de 25 ans et il a toujours un grand potentiel dans ce domaine. Cependant, même s'il gardait la situation actuelle, ce serait déjà un miracle. C'est juste grâce à ses avantages physiques qu'il a toujours pu réaliser des mouvements inattendus lors des matchs, ou même battre son adversaire tout seul."

Ronaldo reste au sommet

Et Ronaldo étant toujours au top de sa forme, il a enchaîné les saisons stratosphériques avec le Real Madrid : 60 buts en 55 matches en 2011-2012, 55 buts en 55 matches en 2012-2013, 51 buts en 47 matches en 2013-2014 et 61 buts en 54 matches en 2014-2015. Résultat, Cristiano Ronaldo a gagné deux années de suite le Ballon d'or, en 2013 et 2014, et a remporté la fameuse Decima en Ligue des Champions en 2014. CR7 est même le meilleur buteur de la C1, avec un but d'avance sur son grand rival, Lionel Messi (78 à 77).





Et pour Alex Ferguson, cela ne fait aucun doute, Ronaldo est supérieur à Messi : "Les gens se demandent qui est le meilleur joueur du monde et beaucoup répondent à juste titre Lionel Messi, ce qui est incontestable. Mais Ronaldo jouerait pour Millwall, les Queens Park Rangers ou Doncaster qu'il continuerait à mettre des triplés. Je ne suis pas sûr que Messi en soit capable. Ronaldo a les deux pieds, est rapide et courageux dans les airs. Messi, de son côté, est un joueur de Barcelone. Ronaldo est celui qui a le plus progressé. Il est arrivé chez nous à l'âge de 17 ans, tout maigre. Les gens le critiquaient pour ses plongeons, mais à l'entraînement, il était fantastique. Le plus important pour un grand joueur est la prise de décision, ce qu'il n'a jamais cessé d'améliorer".



CRISTIANO RONALDO EST-IL LE MEILLEUR JOUEUR DU MONDE ?