L'Italie absente du Mondial ? "Pas une catastrophe" pour Domenech

Par Christopher LE CAËR

Raymond Domenech aurait-il encore une dent contre l'Italie ? Il est vrai que l'ancien sélectionneur de la France ne garde pas forcément de bons souvenirs des Transalpins lors de son mandat (2004-2010). En 2006, Gianluigi Buffon and co avaient brisé son rêve de décrocher le titre mondial, à Berlin (1-1, 5-3 aux tirs au but). Deux ans plus tard, lors de l'Euro 2008, la Nazionale avait sorti les Bleus dès la phase de groupes (2-0), et depuis ce jour, la France toute entière attend de savoir si sa compagne lui a dit "oui".

"Materazzi... le meilleur"

Interviewé par la Gazzetta dello Sport mercredi, Raymond Domenech n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. De quoi tendre un peu plus sa relation avec le peuple qui a inventé la pizza. Deux jours avant un barrage décisif face à la Suède (match aller à Solna en Suède, le retour à Milan, lundi), l'ancien défenseur n'a pas caché son indifférence sur une qualification ou non des Italiens. "Une non-qualification de l'Italie serait une catastrophe pour vous, pas pour le monde. On a failli perdre l'Argentine...". Les Transalpins apprécieront.

Pour le Français, il ne fait cependant aucun doute que l'Italie va se qualifier pour la Russie. "Regardez en 2006, vous aviez eu énormément de problèmes et vous avez fini par gagner. L'Italie a des joueurs qui savent gérer le stress, la Suède beaucoup moins...".

Avec l'humour qu'on lui connaît, Raymond Domenech a rajouté une petite pique sur cette fameuse finale perdue en 2006. Les meilleurs joueurs qu'il a affrontés au cours de sa carrière d'entraîneur ? "Buffon, Cristiano Ronaldo, Saviola était très fort... et Materazzi. Il a marqué, il a fait expulser Zidane, il a inscrit son tir au but : le meilleur".