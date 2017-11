L'Olympique de Marseille met à pied Patrice Evra

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Sans surprise, l'Olympique de Marseille a décidé de mettre à pied Patrice Evra après que ce dernier ait asséné un coup de pied à un supporter avant le match de Ligue Europa de jeudi dernier.



Mise à pied



La décision de l'OM n'étonnera personne. Ce n'était qu'une question de temps. Par un communiqué de presse publié vendredi soir, le club phocéen a officialisé la mise à pied de Patrice Evra, coupable d'un geste violent à l'article d'un supporter avant le match face à Guimaraes. "Jacques-Henri Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille, a rencontré Patrice Evra ce jour et lui a signifié sa mise à pied avec effet immédiat et sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire" a annoncé Marseille.



L'OM condamne le comportement d'Evra

"Les premiers résultats de l’enquête interne diligentée par le club font apparaître un comportement inacceptable de la part d’une poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement graves à l’encontre du joueur et ce, alors que celui-ci et ses coéquipiers s’échauffaient en vue d’une rencontre importante. En tant que joueur professionnel et expérimenté, Patrice Evra ne pouvait y répondre d’une manière aussi inappropriée" : si l'OM condamne bien évidemment le comportement d'Evra, il pointe aussi du doigt celui de certains supporters.



Quel avenir pour Evra ?



La relation entre l'OM et Patrice Evra a-t-elle atteint un point de non-retour ? Difficile de l'affirmer aujourd'hui et, pour le moment, l'avenir du défenseur reste pendu aux lèvres de l'UEFA, qui se penchera sur son cas vendredi prochain. L'intéressé risque plusieurs matches voire plusieurs mois de suspension, une peine qui devrait être étendue à toutes les compétitions par la FIFA. Par ailleurs, le geste d'Evra a mis un peu de l'eau dans le gaz dans les relations entre Marseille et ses supporters, alors même que, sportivement, ça va plutôt bien pour l'équipe de Rudi Garcia.