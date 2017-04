L’OM cale à Nancy mais grimpe quand même à la cinquième place (provisoirement)

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Brillant vainqueur à l’Orange Vélodrome face à Saint-Etienne, concurrent direct dans la course à la cinquième place, Marseille n’a pas su faire mieux qu’un 0-0 sur la pelouse de Nancy, engagé dans une tout autre lutte, celle pour le maintien. L’OM a bel et bien deux visages cette saison.





Bousculés en première mi-temps

L’Olympique de Marseille ne parvient pas à enchaîner. Les belles velléités offensives entrevues puis matérialisées au tableau d’affichage face aux Verts ont été oubliées sur les kilomètres qui séparent Marseille et Nancy. Les hommes de Rudi Garcia ont même tremblé sur certaines séquences face à des adversaires ayant joué crânement leurs chances. Fort heureusement pour les Phocéens, le poteau a repoussé la tentative de Faitout Maouassa (14e), un Pelé vigilant celle de Cabaco (24e). Autant dire que l’OM aurait pu repartir aux vestiaires en étant mené au score, même si l’arbitre a sans doute oublié de siffler un penalty pour une main de Cétout dans la surface (36e)



Un poteau partout

Après la pause, les Marseillais se sont montrés beaucoup plus entreprenants. Sauf qu’ils ont pêché dans la finition, soit par manque d’efficacité dans les derniers gestes, soit parce que la réussite faisait clairement défaut, à l’image du poteau trouvé par Thauvin alors que Ndy Assembé était pourtant archi battu (67e). Incapables de marquer ne serait-ce qu’un seul but face à des Nancéiens d’une classe bien inférieure sur le papier, les Phocéens repartent chez eux avec un seul petit point pris. Et cela ne fera pas leurs affaires dans l'optique de disputer la Ligue Europa la saison prochaine.

i

Une cinquième place très, très provisoire

À l’arrivée, c’est un quatrième match nul en cinq matches pour l’Olympique de Marseille, qui n’avance pas vraiment sur un rythme lui permettant de rêver en grand à la Ligue Europa. S’ils sont bien cinquièmes à l’issue de cette rencontre avancée de la 34e journée, les Marseillais vont devoir surveiller les Girondins de Bordeaux. Ces derniers, qui comptent provisoirement le même nombre de points (52) avec un goal average inférieur (+8 contre +10), auront l’occasion de prendre entre un et trois points d’avance en fonction de leur résultat face à Bastia. Autant dire que l’OM n’a pas de quoi fanfaronner.