L'OM et Patrice Evra, c'est terminé

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique de Marseille a annoncé sa rupture avec Patrice Evra, consécutive au coup de pied qu'il a asséné avant le match de Ligue Europa. L'UEFA l'a également suspendu jusque juin 2018.





Commun accord

L'Olympique de Marseille et Patrice Evra, c'est désormais de l'histoire ancienne. Arrivé il y a un peu moins d'un an avec l'envie de montrer la voie aux jeunes dans un club en pleine reconstruction, l'ancien joueur de Manchester United et Juventus Turin a donné un bien mauvais exemple en se rendant coupable d'un vilain geste à l'article d'un supporter. Décevant, en prime, sportivement, il a logiquement été mis à pied par l'OM en attendant un verdict plus implacable : une rupture de contrat d'un "commun accord". "Les conditions n’étaient plus réunies pour que Patrice Evra puisse accomplir sa mission sereinement et surtout efficacement. Les deux parties en ont convenu et décidé de cesser leur collaboration d’un commun accord" précise le club phocéen dans son communiqué.





Double pleine

L'UEFA a également sévi et a infligé une suspension de plusieurs mois à Patrice Evra, qui ne pourra plus fouler les terrains internationaux avant juin 2018. Cette peine ne s'applique pas aux compétitions nationales mais elle pourrait être étendue au sol français par la FIFA. "Aujourd’hui, il y a de la tristesse. Pour Patrice Evra d’abord, qui a bien évidemment compris toutes les conséquences de son geste et qui ne pourra plus exercer sa passion à l’Olympique de Marseille. Pour les supporters marseillais ensuite, qui sont stigmatisés à cause du comportement irresponsable d’une poignée d’entre eux. Pour l’institution enfin, dont la réputation est entachée alors qu’elle a fait de l’exemplarité des comportements de tous un des socles essentiels de son projet de relance. Malgré cet incident, nous sommes plus que jamais déterminés à démontrer sur le terrain comme en dehors que nous sommes animés par le plus haut degré d’exigence individuelle et collective" s'attriste Jacques-Henri Eyraud, Président du Directoire de l’Olympique de Marseille.





9 matches avec l'OM cette saison

La saison de Patrice Evra se résumera finalement à neuf matches avec l'OM, pour un bilan très mitigé. Si l'équipe entraînée par Rudi Garcia a trouvé sa carburation, on n'oubliera pas les gros problèmes défensifs des premières semaines, notamment côté gauche. Arrivé en janvier dernier, il laissera quand même une trace à part à Marseille, "Depuis janvier 2017, Patrice Evra a eu un comportement exemplaire sur le terrain et dans les vestiaires. Il a joué un rôle important dans la relance de l’équipe, l’amélioration significative de ses résultats, la renaissance d’une ambition sportive élevée" souligne l'OM. Dommage que le mariage soit aussi bref.