L'OM se remet en selle en battant Amiens

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique de Marseille a bonifié sa victoire obtenue cette semaine en Ligue Europa en battant Amiens en championnat. Les Phocéens remontent à la sixième place du classement.





Zéro droit à l'erreur

L'OM sortait de deux défaites douloureuses en Ligue 1 (face à Monaco puis face à Rennes) et un troisième faux pas de rang était interdit. Condamnés à gagner sur la pelouse d'Amiens pour s'éviter une crise sportive et mettre fin au courroux logique des supporters, les Marseillais ont néanmoins pris leur temps face à un adversaire bien faible. Ils ont dominé les débats mais l'ont parfois joué un peu trop facile en première période. Ils se sont même faits peur sur certaines offensives picardes mais Pelé était là pour préserver sa cage.



Merci Njie

Meilleur après la pause, l'Olympique de Marseille pourra finalement remercier Clinton Njie. Car il a marqué un doublé rapide permettant à son équipe de se sortir d'un bien joli traquenard. Il a d'abord profité d'une erreur d'Adenon pour ouvrir le score (52e). Puis il a été parfaitement servi par Thauvin après un jeu à trois avec Payet pour dribbler Gurtner (55e). En trois minutes, les hommes de Rudi Garcia ont pris un sacré avantage au tableau d'affichage, ce qui a eu en prime le don d'assommer un peu plus Amiens.





L'OM est sixième

Les Phocéens en avaient bien besoin de cette victoire et s'il a fallu deux éclairs signés Clinton Njie, elle fera du bien aux têtes après les dernières déconvenues en Ligue 1. Ce succès permet par ailleurs à l'OM de remonter à la sixième place au classement, à trois points du podium. Non content de s'éviter une crise, le club sudiste reste à portée de tir de ses objectifs fixés. Une pierre deux coups et beaucoup, beaucoup de répit.