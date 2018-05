L1 : Guingamp - Marseille avancé au vendredi

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

La LFP a décidé d'avancer au vendredi le match de la 37e journée entre Guingamp et Marseille. Les Olympiens auront un jour de plus de récupération avant leur finale de Ligue Europa.

L'OM a été écouté. Le club marseillais avait demandé aux instances d'avancer le match face à Guingamp (37e journée), initialement prévu samedi soir (21h), afin de préparer au mieux sa finale de Ligue Europa face à l'Atlético de Madrid, le mercredi suivant. Lundi, la LFP a « décidé à l'unanimité d'avancer » la rencontre au vendredi (20h45). Une décision qui « vise à placer l'Olympique de Marseille dans les meilleures conditions » pour jouer la finale de C3, écrit la LFP dans un communiqué.

J.-H. Eyraud : «Nous nous sentons portés »

L'OM a réagi à l'annonce de cette reprogrammation et remercie « très chaleureusement l'ensemble des parties prenantes, et en tout premier lieu M. Bertrand Desplat, président de l'En Avant de Guingamp, ainsi que la Fédération française de football (FFF), la Ligue de football professionnelle (LFP) et les diffuseurs Canal Plus et beIN Sport. Nous sommes tous extrêmement reconnaissants de voir la France du football soutenir à ce point l'épopée de l'OM en Europa League. De la FFF à la LFP, en passant par les familles du football et la quasi-totalité des présidents de clubs, nous nous sentons portés par une vague positive qui nous poussera, je l'espère, vers la victoire » a indiqué le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud.

Plus tôt dans la journée, Guingamp avait annoncé avoir « donné son accord » pour avancer le match au vendredi. « En Avant pense qu'il est important de témoigner notre solidarité et notre amitié à ce grand club français, à ses supporters et à ses dirigeants, pour l'aider à conquérir une nouvelle Coupe d'Europe pour la France » avait indiqué le club breton sur son site internet et relayé sur les réseaux sociaux.

Le 16 mai à Lyon, Marseille jouera sa cinquième finale de Coupe d'Europe, face à l'Atlético de Madrid.