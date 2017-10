La légende Andrés Iniesta signe un contrat à vie avec le FC Barcelone

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Après 118 ans d’existence, le FC Barcelone a décidé de franchir le pas. Johan Cruyff, Carles Puyol, Xavi, Carles Rexach… Aucun de ces glorieux joueurs de l’histoire du Barça n’a eu droit à cet honneur. Andrés Iniesta est le premier : ce vendredi 6 octobre 2017, le milieu de terrain a paraphé un contrat à vie avec son club.

"Une récompense pour la carrière exceptionnelle d'Andrés"



Cette date n’est pas anodine dans l’aventure d’Andrés Iniesta au Barça. Il y a 21 ans jour pour jour - en 1996 donc -, ce pur produit de la Masia disputait son tout premier match avec les U-14. Alors que son contrat courait jusqu’en juin 2018, l’international espagnol a été prolongé jusqu’à la fin de sa carrière par son employeur.



"C’est une récompense pour la carrière exceptionnelle d’Andrés. Les jeunes joueurs de l’équipe disent toujours qu’ils le voient comme un modèle, et pas seulement à cause de la façon dont il joue, mais aussi à cause de son comportement qui l’a mené jusqu’où il est aujourd’hui", a déclaré le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu.

"Un jour très spécial pour moi"



A 33 ans, Andrés Iniesta se retrouve lié au Barça jusqu’à la fin de sa carrière. Il a paraphé son nouveau bail dans son jardin du Camp Nou en début d’après-midi. "C’est un jour très spécial pour moi, simplement parce que cela veut dire que je reste chez moi, où je pourrai continuer à rêver de faire de grandes choses pour ce club. C’est l’endroit où j’ai grandi et où je me suis développé."



"Je ne peux que remercier le club et les fans pour tout ce qu'ils font pour moi chaque jour. Je remercie le club pour sa confiance en me faisant signer ce contrat. Je reste et j’ai hâte d’aider l’équipe à atteindre nos objectifs. Puis, à la fin de la saison, je réfléchirai à ce qui serait le mieux pour chacun", a-t-il poursuivi. En mai prochain, Andrés Iniesta fêtera ses 34 ans.





Déjà dans la légende du Barça



Avec 639 matches joués au 6 octobre 2017, Andrés Iniesta est le 2e joueur le plus apparu sous le maillot de Barcelone derrière son ancien coéquipier Carles Puyol, dont le record de 767 matches pourrait tomber d’ici un an et demi. Auteur de 55 buts avec le Barça et 13 avec la sélection nationale, l’Espagnol a notamment marqué deux buts entrés dans l’histoire : celui de la qualification en demi-finale retour de la Ligue des champions 2009 avec Barcelone contre Chelsea (1-1), et bien sûr celui du sacre de l’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2010 face aux Pays-Bas (1-0 a.p).

L'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football





Le premier match d’Iniesta avec l’équipe première remonte au 29 octobre 2002. C’était en Belgique, pour un match de Ligue des champions gagné 0-1 face à Bruges. Le milieu de terrain n’avait que 18 ans, il ne portait pas encore le n°8 mais le n°34 (le n°8 était propriété de Phillip Cocu) et il était titulaire au milieu de Carles Puyol, Juan Roman Riquelme ou encore Fernando Navarro et Fabio Rochemback. Depuis, bien des choses se sont produites. Promu capitaine en 2015 après le départ de Xavi, Iniesta a remporté 30 titres, dont 4 Ligues de champions et 7 Ligas, avec le Barça ; seul Lionel Messi en compte autant. Et comme l’Argentin, il est dans le gotha des joueurs les plus titrés du monde. Seuls Ryan Giggs (36 titres), Maxwell (37 titres) et Daniel Alves (38 titres) font mieux.