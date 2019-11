Les Pays-Bas proches d’un retour dans une grande compétition ?

Absents du mondial 2018 et de l'Euro 2016, les Pays-Bas se rendent en Irlande du Nord pour valider leur qualification. Attention cependant à leurs adversaires qui leur avait causé du tort à l'aller.

Ce match s’annonce plus serré qu’il n’en a l’air. Les Néerlandais, sans doute privé de Memphis Depay vont devoir se méfier de l’Irlande du Nord qui a besoin d’une victoire à domicile pour se mêler à la course à la qualification. L’ambiance au Windsor Park s’annonce spectaculaire.

Le scénario incroyable du match aller

Lors de la précédente confrontation entre les deux équipes, les acteurs de la rencontre sont passés par différents sentiments. Dominateurs, les Néerlandais avaient pourtant concédé l’ouverture du score sur la seule frappe cadrée des Nord-Irlandais à la 75ème minute. Mais seulement 5 minutes plus tard, Memphis Depays égalisait.

Dans les arrêts de jeu, les Oranje se ruaient à l’attaque et prenaient le contrôle de la rencontre grâce à Luuk De Jong puis via une nouvelle réalisation de l’attaquant lyonnais. Intense, longtemps indécis et spectaculaire le match aller pourrait être similaire à la rencontre à suivre ce soir en direct sur TFX où les deux formations jouent leur qualification pour l’Euro 2020.

Les Pays-Bas et la peur d’une troisième absence

Mais pour les Néerlandais, il ne s’agit pas juste de valider leur billet pour l’Euro 2020, mais aussi de briser un cercle vicieux qui les accompagne depuis plusieurs années.

La sélection orange a en effet été absente de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018, et ce, malgré des générations de joueurs fantastiques. En s’imposant en Irlande du Nord, les Bataves mettraient un terme à une longue période d’absence des grandes compétitions.

Les chiffrés de la rencontre :

2-Dans ce groupe, l’Irlande du Nord reste sur deux défaites contre les Pays-Bas et l’Allemagne… ses deux futurs adversaires

3- Les trois derniers buts des Pays-Bas à l'extérieur ont été marqués par le même joueur, Georginio Wijnaldum, auteur de 5 buts lors des éliminatoires.

4- L’Irlande du nord a concédé 4 de ses cinq derniers buts après la 80ème minute dont trois dans les arrêts de jeu. Les cinq buts encaissés l’ont tous été en seconde période

4- Les Néerlandais restent sur 4 victoires lors de leurs quatre derniers matches en éliminatoires. Ils ne sont inclinés qu’à une seule reprise depuis le début des qualifications, c’était contre l’Allemagne (2-3) à domicile.

10- Lors de ses trois derniers déplacements, les Pays-Bas ont trouvé le chemin des filets à 10 reprises, encaissant 3 buts. De son côté, lors de ses trois derniers matches à domicile, l’Irlande du Nord a marqué 3 buts pour 3 buts pris (deux victoires, une défaite)