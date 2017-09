Lewandowski critique le Mercato du Bayern et donne rendez-vous au PSG

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Arrivé au Bayern Munich en 2014, Robert Lewandowski est incontournable à la pointe de l'attaque bavaroise. Et dans une interview accordée à nos confrères allemands du Spiegel, l'attaquant polonais s'est montré très sévère sur le mercato estival 2017 du Bayern. Il a également adressé une pique au PSG, futur adversaire du club munichois en Ligue des champions.



"Le Bayern doit réfléchir"

Cet été, le Bayern Munich a réalisé le plus gros transfert de son histoire en recrutant le Français Corentin Tolisso pour 41,5 millions d'euros. Mais pour Robert Lewandowski, cela n'est pas assez, surtout face à des clubs comme le PSG et le FC Barcelone : "A ce jour, le Bayern Munich n'a jamais payé plus de 40 millions d'euros pour le transfert d'un joueur. Dans le football international, c'est depuis longtemps une somme moyenne plutôt qu'une grosse somme. Et maintenant, l'écart avec ces grosses sommes est vraiment important."



Et pour Lewandowski, cela ne fait pas les affaires du Bayern : "Le Bayern doit réfléchir à quelque chose et à être créatif s'il veut faire venir un joueur de classe mondiale à Munich."



Lewandowski lance PSG-Bayern

Dans son entretien au magazine allemand Der Spiegel, Lewandowski a également évoqué le futur duel européen entre le PSG et le Bayern. Il exprime même des doutes sur le mercato du club parisien : "Le PSG a construit une équipe de classe mondiale, mais pour savoir si elle deviendra une équipe de grande envergure il faudra attendre et voir. L'UEFA doit faire la lumière sur ces transferts et travailler avec la FIFA pour combler la faille qui existe dans les règles."



Une interview qui fait des remous

Bien évidemment, cette interview a fait beaucoup de bruits en Allemagne. L'ancienne gloire du football allemand, Stefan Effenberg (35 sélections, 5 buts avec la Mannschaft), en a profité pour remettre les points sur les i avec l"attaquant polonais comme le rapporte le journal Bild Zeitung.



Selon le finaliste de l'Euro 1992, "le Bayern doit devenir un FC Deutschland et pousser ses stars étrangères vers la sortie. Il y a de très bons joueurs allemands à 30-40M€ !"