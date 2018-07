Lewandowski, Pulisic, Ben Arfa : les Infos Mercato de la matinée

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours de la reprise en Europe, les formations du vieux continent tentent de peaufiner leurs effectifs. Le Real Madrid, Chelsea et Dortmund sont notamment au cœur des infos mercato de ce lundi

Après une très belle Coupe du Monde, le monde du football ne prend pas de repos avec la période des transferts qui semble s’animer de plus en plus. La rédaction de téléfoot fait le point sur les dernières infos Mercato en cette fin du mois de juillet.





Robert Lewandowski veut rejoindre le Real selon Marca

Alors que son nom avait circulé avec insistance du côté des triples champions d’Europe en titre, le Polonais Robert Lewandowski avait vu ses dirigeants s’opposer à son transfert vers la capitale espagnole. Pourtant Marca et Sky affirment que le meilleur buteur de Bundesliga a réitéré son envie de quitter la Bavière pour la Liga cet été. Mais le Polonais est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2021, et les Champions d’Allemagne ne semblent pas prêts à accepter son départ. Les Madrilènes qui entretiennent une bonne relation avec le club munichois ne souhaiteraient pas rentrer en conflit avec la formation allemande avec laquelle ils entretiennent de bonnes relations selon Marca.









Witsel en direction de la Bundeliga

Selon plusieurs médias belges dont la RTBF, Alex Witsel devrait s’engager avec le Borussia Dortmund. L’international Belge auteur d’une très belle coupe du monde avec les Diables Rouge évolue en Chine avec le Tianjun Quanjian depuis un an. Age de 29 ans, il rejoindrait le Borussia après des passages sous les couleurs du Zenith Saint-Petersburg, le Benfica Lisbonne et le Standard de Liège. Si le transfert venait à se conclure, il s’agirait déjà du sixième joueur recruté par Lucien Favre cet été.









Pulisic en renfort pour Chelsea ?

A seulement 19 ans, le milieu de terrain offensif Christian Pulisic a déjà convaincu tout le monde. Le joueur américain a réussi une très belle saison dans la Ruhr et selon Goal.com, Chelsea serait sur le point de formuler une offre équivalente à 73 millions d’euros pour s'acquérir les services du joueur du Borussia Dortmund. En cas de départ de Willian, le club désormais entraîné par Maurizio Sarri retrouverait un autre joueur capable de créer le danger dans son couloir.









Ben Arfa de retour en premier League ?

Peu utilisé au Paris Saint-Germain, Hatem ben Arfa pourrait rebondir dans le championnat anglais qu’il connaît bien après ses passages à Newcastle et Hull City entre 2010 et 2015. Selon The Sun, c’est à West Ham que l’attaquant de 31 ans pourrait évoluer. Les journalistes anglais affirment que les deux parties sont en négociations pour finaliser ce transfert.