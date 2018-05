Liga : Les adieux d’Andrés Iniesta au FC Barcelone (1-0)

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cette rencontre entre les champions d’Espagne et la Real Sociedad n’avait que peu d’enjeu. Déjà sacrés champions d'Espagne, les Catalans recevaient la Real qui n'avait plus rien à jouer. Pour preuve, Ernesto Valverde avait choisi de laisser sur le banc Lionel Messi, mais alignait un quatuor offensif très séduisant avec Iniesta, Dembélé, Coutinho et Suarez.

7ème but en 6 matches pour Coutinho

Le Brésilien n’en finit plus de briller sous les couleurs catalanes. Arrivé cet hiver en provenance de Liverpool, le milieu de terrain auriverde a été l’auteur de 8 réalisations depuis son arrivée, soit un de plus que lors de sa première moitié de saison avec les Reds.

A 25 ans, Philippe Coutinho a réussi la transition entre le football pratiqué par Liverpool et le jeu léché de Barcelone. A l'heure de jeu, le Brésilien a effacé deux adversaires avant d’enchaîner une superbe frappe enroulée venue heurté le poteau avant de rentrer (1-0, 57ème). Selon toute vraisemblance c’est sur lui que les Catalans vont s’appuyer pour combler le départ d’Andrés Iniesta qui jouait contre la Real Sociedad son dernier match avec le FC Barcelone.









Un adieu plein d’émotions pour Iniesta

Coutinho aura donc la lourde tâche de succéder au célèbre meneur de jeu espagnol la saison prochaine. Pour sa dernière apparition sous les couleurs blaugranas, le numéro 8 barcelonais a été l’homme de cette soirée. Le public ému n’a cessé de rendre hommage à ce joueur qui aura ébloui le monde du football de sa classe et de son talent depuis ses débuts professionnels. Remplacé à la 80ème minute de jeu, l'émotion était palpable dans les tribunes et bien sûr sur le visage de l'international espagnol.

Avec ce départ, c’est une page qui se tourne en Catalogne, le club perdant l’un des plus beaux produits de la Masia des dernières décennies, et l’un des plus talentueux joueurs du monde du football. Après Buffon ce samedi avec la Juventus, c’est une autre légende qui quitte un club qu’il aura porté au plus haut niveau lors des dernières années.