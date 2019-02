Liga : Antoine Griezmann, l’éternel sauveur de l’Atlético [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour la quatrième fois consécutive, l’opposition entre l’Atlético de Madrid et le Rayo Vallecano se termine de la même manière : par un succès des Rojiblancos et avec au moins un but d’Antoine Griezmann. Les Madrilènes se reprennent grâce à leur indispensable numéro 7 suite à deux défaites consécutives en championnat.





12ème but en 24 journées de Liga

Auteur de sa douzième réalisation en championnat, Antoine Griezmann est l’un des joueurs les plus décisifs d’Espagne. En plus de ses buts, le champion du monde a aussi délivré 7 passes décisives en Liga.

Troisième meilleur buteur derrière Lionel Messi (21 buts) et Luis Suarez (15), le tricolore permet à son équipe de reprendre provisoirement la deuxième place du championnat en attendant la rencontre du Real Madrid dimanche pour le compte de la 24ème journée du championnat.









8 buts lors des 10 derniers matches de championnat

Le numéro 7 de l’Atlético est actuellement dans une forme incroyable. S’il est resté muet lors de la défaite de son club contre le Bétis début février lors de la 22ème journée, c’est là une exception. Car depuis décembre, Antoine Griezmann est constamment décisif. Lors des 10 derniers matches de Liga, le Français a trouvé 9 fois le chemin des filets, auxquels il faut ajouter une réalisation en Coupe du Roi contre Gérone.

Contre Huesca lors de la 20ème journée, seule rencontre sur cette période où il n’a pas marqué, il est toutefois l’auteur de la passe décisive sur le deuxième but de sa formation. La dépendance des Colchoneros à son attaquant se résume d’ailleurs en un chiffre : impliqué directement sur 19 des 34 buts de son équipe en championnat, Antoine Griezmann est directement responsable de 55% des buts de son équipe. A titre de comparaison, derrière lui, plusieurs joueurs se partagent la place de deuxième meilleur buteur du club : Thomas, Correa, Koke, Thomas Lemar, Kalinic, Rodrigo ou encore Felipe Luis et Godin… avec seulement deux buts.