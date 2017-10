Liga - Atlético : Filipe Luis avoue son admiration pour Piqué : "Il faudrait plus de footballeurs comme lui"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un grand entretien donne au quotidien El Mundo, Filipe Luis, le défenseur de la sélection du Brésil et de l'Atlético de Madrid, a reconnu toute son admiration pour Gerard Piqué.

Sur Gerard Piqué





"Je suis fan de Piqué même si je ne suis pas d’accord avec ce qu’il sur la Catalogne. Mais c’est une personne qui ose. Comme Arbeloa (l’ancien défenseur du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne, ndlr)."

"Ce sont des gens qui n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent et qui ne se cachent pas derrière leur gloire pour éviter de se mouiller. C’est quelque chose d’admirable et il j’espère qu’il y aura plus de footballeurs comme eux."



















Sur le départ de Neymar au PSG





"Neymar vaut cette somme. C’est son prix. C’est le troisième, même peut-être le co-deuxième meilleur joueur du monde. A chaque fois qu’on dit que quelque chose est impossible, lui il y va et il repousse les limites."





"Il aime les défis. Il a pulvérisé le marché des transferts et rien que cela devrait lui coller une pression énorme. Mais il ne ressent pas cette pression. C’est une personne qui vit dans son propre monde et qui puise sa force dans toutes ces choses."

























Sur la folie du marché des transferts





"Je sais qu’une quantité d’argent peut paraître folle. Mais qu’un club paie une telle somme pour un joueur est quelque chose de bien."





"Cela démontre qu’un footballeur peut arriver à valoir une telle somme. Le football génère plus d’argent que ne pensent les gens."





"Il y a toujours eu des équipes riches, ce n’est pas quelque chose de nouveau. Avant, les footballeurs voulaient toujours aller au Barça, au Real Madrid, au Bayern Munich où Manchester United."





"Maintenant, les stars ont plus d’équipes à leur disposition pour viser la Ligue des champions. Il n’y à rien à redire sur ce sujet."