Liga - Atlético : Filipe Luis : "Diego Costa est le meilleur joueur avec qui j'ai joué, il a le sang de l’Atlético en lui"

Par Alexandre COIQUIL

Filipe Luis : "Diego Costa m'a donné le plus de titres"





Il y a Diego Costa et les autres. Transféré à l’Atlético de Madrid au mois de septembre après trois ans passés à Chelsea et une fin de parcours en queue de poisson, le retour de l’international espagnol, né au Brésil avant d’obtenir la double nationalité, a fait un heureux, son compatriote Filipe Luis.





Dans un entretien donné au quotidien El Mundo, paru jeudi, le Brésilien a rendu hommage au buteur qu’il a côtoyé lors de son premier passage à l’Atlético entre 2010 et 2014, puis à Chelsea pendant une saison en 2014/2015. Pour l’ancien du Depor, Diego Costa est l’arme absolue pour remporter des titres. Et surtout, le meilleur joueur avec qui il a évolué.





"C’est le meilleur. J’ai vu Valerón (Juan Carlos, l’ancien meneur de jeu du Deportivo La Corogne et de Las Palmas, ndlr) faire des choses que personne n’avait jamais fait, Neymar et Hazard sont des talents hors du commun mais celui qui m’a donné le plus de titres a été Diego Costa. Il marque toujours le but pour faire 1-0.", a expliqué l’international brésilien. Avant de se faire l’avocat d’un joueur bien particulier. "C’est une chose de mettre 30 buts par saisons, grâce à des triplés et des "Goleadas" (des victoires très larges, ndlr) et c’en est une autre que sur ces 30 buts, 20 d’entre eux aient permis de gagner 1-0. Et cela personne ne le fait comme Diego Costa."













"Costa, c'est du pur Atléti"





Questionné sur le retour à Madrid de l’attaquant il y a quelques semaines, Filipe Luis a trouvé ce come-back tombait pile poil pour relancer une machine plus que jamais en quête d’un succès en Ligue des champions.





"C’est juste ce qu’il nous fallait. Il a le sang de l’Atlético en lui", a expliqué le latéral gauche madrilène. "Il bagarre, il sait jouer la contre-attaque, il est fort, il a du caractère. C’est du pur Atléti. Je n’avais jamais vu un joueur en faire autant pour venir dans un club."