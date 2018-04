Liga : le Barça et Lionel Messi en mode record

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

En disposant de Leganés grâce à un triplé de Lionel Messi, le FC Barcelone a enchaîné un 38e match sans défaite en championnat. Record égalé.





Un triplé de Messi

Lionel Messi avait des fourmis dans les jambes samedi soir. Et Leganés en a fait les frais. L'Argentin a notamment inscrit un nouveau coup franc, son sixième de la saison. Un chiffre synonyme de record personnel lui permettant d'égaler un certain Ronaldinho dans cet exercice. Il lui reste encore quelques journées pour améliorer la marque. C'était son premier but du match (27e), mais pas le dernier : il a ensuite bonifié une passe de Coutinho (32e) puis a profité d'un caviar de Dembélé (87e) alors que El Zhar avait réduit le score face à des Blaugrana ayant un peu trop levé le pied (68e). Messi en est à 29 réalisations cette saison et file vers le titre de Pichichi.





Un record pour le Barça

D'un point de vue plus collectif, le Barça a un peu plus marqué l'histoire de la Liga de son empreinte. Car, en battant Leganés, les hommes de Valverde ont égalé un record assez invraisemblable : celui de la plus longue série de matches sans défaite en championnat, 38 en l'occurrence, soit l'équivalent d'une saison pleine. Dans les jours à venir, le Barça aura l'occasion d'effacer définitivement la Real Sociedad des tablettes.



Bien évidemment, cet énième succès rapproche un peu plus le Barça d'un nouveau sacre en Liga. C'était donc une belle semaine pour les supporters catalans : un quart de finale aller en Ligue des Champions ultra positif (4-1 face à la Roma), un record et un Lionel Messi en mode Ballon d'Or.