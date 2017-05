Liga : Le Barça et le Real continuent leur mano a mano !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il reste deux journées de championnat en Espagne et le suspense reste entier depuis la défaite lors du Clasico pour le real Madrid. Le FC Barcelone croit encore en ses chances et pour mettre la pression sur le Real les coéquipiers de Lionel Messi ne sont pas loupés pour la réception de Villareal, alors que les hommes de Zidane ont continué de se montrer à l’aise à l’extérieur.







La MSN au rendez-vous !

Sur cette fin de saison, la réception de Villareal était sans doute le test le plus délicat pour les Catalans. Le « sous-marin jaune », cinquième au classement possède l’une des meilleures défenses de Liga. Mais face au FC Barcelone, la MSN a suffi pour faire exploser l’arrière garde de leurs adversaires. Certes l’égalisation de Villareal (32ème, par Bakambu) a un peu fait douter les joueurs de Luis Enrique, alors que Neymar avait ouvert le score (21ème ). Mais un but de Messi juste avant la pause (45ème), puis une réalisation de Luis Suarez (69ème) et une "Panenka" sur pénalty de Messi (82ème, 4-1) ont permis aux Blaugranas de conserver la tête du classement.

Les deux dernières rencontres du Barça seront face à Las Palmas, 14ème et Eibar, 8ème. A noter qu’avec ce doublé Messi compte à présent 35 buts inscrits en Liga, soit 8 de plus que son poursuivants, Luis Suarez (27), et 15 de plus que Cristiano Ronaldo !









L’équipe B du Real remplit sa part de contrat

Zidane a encore opéré plusieurs rotations pour le déplacement du Real Madrid à Grenade. Du onze de départ qui avait joué en Ligue des Champions contre l’Atletico, Casemiro et Sergio Ramos étaient les seuls rescapés au coup d’envoi. Lors d’un match bien maitrisé par les madrilènes, le suspense n’a pas duré longtemps, James Rodriguez ouvrant le score dès la 3ème minute de jeu. Le Colombien inscrira un doublé (11ème minute) tout comme Alvaro Morata (30ème et 35ème 0-4). Plus rien ne sera marqué après la pause, et ce match vient conclure une belle semaine pour les madrilènes, déjà victorieux en Coupe d’Europe sans avoir encaissé de but.

Les partenaires de Fabio Contrao titularisé au poste d’arrière gauche ont encore trois matches à disputer pour espérer décrocher un titre qui leur échappe depuis 2012. La semaine prochaine, ils recevront le FC Séville avant un match en retard contre le Celta Vigo puis un déplacement à Malaga pour la dernière journée. Le suspense rien donc entier entre ces deux géants du football espagnol, à égalité de points en tête de la Liga.





